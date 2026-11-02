Por: El Espectador

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El fallecimiento de Antonio Navarro Wolff el 1 de noviembre representa la partida de una figura fundamental en los procesos de paz y transformación institucional en Colombia. Su rol como uno de los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 fue determinante para moldear el Estado social de derecho plasmado en la Constitución de ese año, según recuentos y declaraciones recogidas por El Espectador. Navarro Wolff inició su vida pública como militante del Movimiento 19 de abril (M-19), organización a la que se unió a finales de los 70. Su liderazgo en la estructura guerrillera creció, al punto de convertirse en un actor clave durante los diálogos de paz fallidos con el gobierno de Belisario Betancur, proceso marcado por sucesos como la toma del Palacio de Justicia en 1985.

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Durante ese convulso periodo, Navarro fue víctima de un grave atentado: una granada le provocó la amputación de la pierna izquierda y secuelas en su rostro que afectaron su habla, situación con la que convivió el resto de su vida. Ni la violencia, ni el exilio en México y Cuba debilitaron su convicción por la búsqueda de una salida negociada al conflicto, manteniendo una postura firme dentro del M-19. Como segundo comandante del grupo, lideró los acuerdos de paz firmados hacia 1990, en una etapa de alta efervescencia y violencia política en Colombia.

Luego del asesinato de Carlos Pizarro, Navarro asumió la candidatura presidencial de la Alianza Democrática M-19, afirmando en televisión: “Vamos a enterrar a Carlos en paz”, reafirmando su apuesta por la reconciliación, según destaca El Espectador. Tras dejar las armas, participó por un breve periodo como ministro de Salud en el gobierno de César Gaviria y, más tarde, copresidió la Constituyente junto a Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa. Su influencia no se limitó a estos procesos: como alcalde de Pasto, integró a comunidades urbanas y rurales con iniciativas de cabildo abierto, y enfrentó retos ligados a la expansión de las Farc y el Eln, así como la crisis de desplazamiento en Nariño.

Como senador y representante en diferentes partidos, incluyendo la Alianza Verde y el Polo Democrático, Navarro fue una voz crítica, pero respetada, frente a gobiernos como el de Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, participando también en debates sobre los procesos de paz con las Farc en La Habana. Defendió el indulto como herramienta eficaz para poner fin a conflictos armados y resaltó el valor de incorporar derechos para comunidades afrocolombianas en la Constitución. Su muerte marca el fin de una generación de liderazgo dialogante y reformista en la política colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el papel de Antonio Navarro Wolff en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991?

Antonio Navarro Wolff fue uno de los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en Colombia, junto a Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa. Según El Espectador, lideró un proceso de transformación que permitió la transición del país hacia un Estado social de derecho y participó activamente en la redacción de la nueva constitución, abriendo espacios para derechos y garantías que marcaron un nuevo rumbo en la historia nacional.

¿Cómo influyeron las experiencias personales de Navarro Wolff en su vida política y sus posturas frente a la paz?

Las experiencias personales de Navarro, incluyendo el atentado del que fue víctima, los periodos de exilio y la pérdida de su amigo Carlos Pizarro, fortalecieron su convicción por la paz y el tránsito a la vida civil, según testimonios recogidos por El Espectador. Su biografía evidencia cómo la adversidad no quebrantó su ideario, sino que lo llevó a desplegar estrategias de inclusión, reconciliación y reformas fundamentales durante toda su carrera pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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