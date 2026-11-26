Un emotivo momento protagonizado por Hilda Suárez, madre del fallecido cantante y compositor Ómar Geles, despertó preocupación entre sus familiares y seguidores del artista.

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Maren García, viuda del músico, compartió una escena en la que le preguntó a su suegra si todavía la recordaba, pero la respuesta dejó ver las dificultades que estaría teniendo con su memoria.

En el video, Maren intenta saber si Hilda reconoce quién es ella. Ante la pregunta, la mujer responde que no la recuerda. La situación cambia cuando la viuda le da una pista y le menciona que es la esposa de uno de los hijos que más amaba.

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Al escuchar la referencia a su hijo, Hilda pronuncia el nombre de Ómar. Su respuesta, aunque breve, estuvo cargada de significado para Maren, quien dejó ver la conexión que su suegra todavía conserva con el recuerdo del artista vallenato.

La escena conmovió a quienes siguen a la familia, pues muestra un momento íntimo en medio de la situación que atraviesa la madre del cantante. La pérdida de memoria que se evidencia en la conversación también despertó inquietud por su estado de salud.

Maren García, viuda del cantautor Omar Geles, le preguntó a Hilda Suárez, su suegra, si se acordaba de ella, Hilda le respondía que no, dejando evidencia que está perdiendo la memoria, pero cuando le dijo que era la esposa del hijo que ella más amaba, con amor respondió “Omar”. https://t.co/cMPJNcwWUy — Vallenatos y más na (@vallenatoymasna) November 26, 2026

¿Quién es Maren García, viuda de Omar Geles, y cuántos hijos tiene?

Maren García fue la compañera sentimental de Omar Geles durante más de una década. La pareja inició su relación en 2011 y contrajo matrimonio en febrero de 2021, después de varios años juntos. Durante ese tiempo construyeron una familia y tuvieron tres hijos: José Juan, José Mario e Isabella, quienes quedaron bajo el cuidado de Maren tras la muerte del compositor.

La familia también atravesó momentos difíciles antes de la llegada de sus hijos. En una entrevista con Noticias Caracol, García contó que perdió dos embarazos durante su relación con el artista. El primero ocurrió en 2008, después de un accidente doméstico que sufrió mientras atravesaba una situación complicada por la salud de su mamá. Años más tarde, en 2016, perdió otro bebé, antes de quedar embarazada de José Juan.

Omar Geles tuvo siete hijos en total, tres de ellos con Maren García y otros cuatro de relaciones anteriores. El cantautor solía expresar públicamente el cariño que sentía por sus hijos y compartió en redes sociales momentos en los que aparecía junto a toda su familia.

¿De qué murió Omar Geles?

Omar Geles falleció el 21 de mayo de 2024, a los 57 años, después de sufrir una emergencia médica mientras jugaba tenis en el Club Campestre de Valledupar. El artista fue trasladado a la Clínica Erasmo, pero llegó sin signos vitales, según el comunicado que emitió el centro médico tras confirmar su muerte.

La Clínica Erasmo informó que el compositor había sufrido un síncope durante el partido. Por su parte, los reportes médicos y periodísticos relacionaron el episodio con un evento cardíaco. La noticia causó conmoción en el mundo del vallenato, pues Geles era reconocido por su trabajo como acordeonero, cantante y autor de canciones que marcaron al género, entre ellas Los caminos de la vida y Tarde lo conocí.

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