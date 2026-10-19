Por: El Espectador

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Las obras para modernizar la calle Séptima en el norte de Bogotá han alcanzado un avance crucial con la remoción total del tablero del antiguo puente de la calle 100. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) fue el encargado de retirar las diez secciones que constituían este componente clave de la estructura. De acuerdo con el IDU, la intervención se realizó durante jornadas diurnas y nocturnas, lo cual permitió culminar antes de lo programado, a pesar de las lluvias registradas. No obstante, esto no significa la demolición definitiva del puente ni la reapertura de las conexiones viales, ya que aún deben desmontarse vigas, soportes y columnas que permanecen a ambos lados de la carrera Séptima.

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Según lo informado, pronto comenzará la siguiente etapa, que incluye el retiro de diez vigas restantes apoyadas en los aproches, junto con la demolición de vigas cabezales, columnas y estribos. A la par, se ha iniciado la construcción de las cimentaciones para el nuevo puente, el cual duplicará su capacidad con cuatro carriles y contará, además, con tres pasos deprimidos para mejorar la movilidad de vehículos particulares. Las labores se ejecutan principalmente en áreas apartadas del tráfico vehicular, y hasta el momento no se han anunciado nuevos cierres viales de gran magnitud.

El puente anterior, construido en la década de 1960, poseía un solo carril por sentido. En cambio, la nueva infraestructura, que tendrá 461 metros de longitud y un tablero de 16,20 metros de ancho, busca mejorar la conectividad entre la calle 100, la proyectada troncal de la avenida 68 y el corredor de transporte público de la carrera Séptima. El proyecto aspira a habilitar el puente en 2027, fecha estimada según el avance en la cimentación, pasos deprimidos y demás componentes.

Mientras tanto, se mantiene vigente el cierre del antiguo puente y sus accesos desde el 13 de septiembre de 2026, con recorridos alternativos definidos por el Plan de Manejo de Tránsito. El tráfico en superficie presenta modificaciones temporales, pero la carrera Séptima permanece habilitada en ambos sentidos.

Otro avance relevante es el traslado subterráneo de la red matriz del Acueducto, para el cual se utiliza la tecnología pipe jacking, que permite la instalación de tuberías sin abrir zanjas extensas. Según el IDU, este método agiliza los plazos de construcción. Todo esto se desarrolla dentro del primer grupo del Corredor Carrera Séptima, proyecto adjudicado al Consorcio Vial del Norte, que incluye infraestructura para TransMilenio, espacio público y ciclovías.

En total, las obras de la Séptima abarcan tres segmentos hasta la calle 200, con más de 11 kilómetros de intervención y un presupuesto que supera los $1,85 billones, estimando que las entregas finales se realicen en 2029.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo reabrirá el puente de la calle 100 sobre la carrera Séptima en Bogotá?

El IDU proyecta que el nuevo puente de la calle 100 estará habilitado en el año 2027, aunque el plazo depende del avance en la cimentación, los pasos deprimidos, y otras actividades previstas en la construcción. El cierre actual inició el 13 de septiembre de 2026 y tiene una duración estimada de doce meses, pero el tránsito en superficie sigue vigente con rutas alternas.

¿En qué consiste la tecnología 'pipe jacking' utilizada en las obras de la Séptima?

El método pipe jacking permite instalar tuberías subterráneas sin abrir zanjas a cielo abierto. La tuneladora avanza desde pozos predeterminados y coloca la tubería bajo la vía, minimizando tiempos e impactos en la superficie, según el IDU. Esta técnica fue utilizada para trasladar la red matriz del Acueducto entre la calle 99 y 109 en el desarrollo del proyecto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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