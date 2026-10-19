Por: El Espectador

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Una serie de recientes capturas marcó un giro en la lucha contra el homicidio en Bogotá y su área de influencia, con acciones que involucran a individuos buscados dentro y fuera del país, presuntos sicarios y hasta integrantes de grupos criminales regionales. Según reportó la Policía, desde el 7 de agosto se lograron detener a 64 adultos y aprehender a un menor de edad, todos relacionados con investigaciones por homicidio.

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El balance incluye la captura de alias El Gordo, quien fue encontrado en el barrio Guacamayas, localidad de San Cristóbal, luego de haber huido a Chile donde estuvo cerca de ocho meses. De acuerdo con las autoridades, estaba en el cartel de los más buscados por un crimen ocurrido en una riña. Una vez en suelo colombiano, fue ubicado y detenido, cerrando así un seguimiento transnacional documentado por las investigaciones policiales.

En paralelo, fue arrestado alias Enano, presunto sicario y señalado coordinador de tráfico de estupefacientes en el barrio El Muelle. Según la Policía, se le acusa por el homicidio de un ciudadano en junio de 2026, lo que le llevará a enfrentar cargos por homicidio agravado y otros delitos asociados a armas de fuego. Las operaciones también permitieron aprehender a otro presunto sicario en María Paz, así como capturar a dos hombres acusados de asesinar con machete en Rafael Uribe Uribe y a un adolescente de 17 años señalado por hechos ocurridos en Girardot.

Destacan también resultados en Ciudad Bolívar, donde un hombre fue detenido por un doble asesinato ocurrido en marzo de 2026, a raíz de un conflicto ocurrido durante una riña posterior al hurto de una gorra. La labor investigativa llevó a la emisión de una orden judicial para su captura.

Estas acciones se reportan en un contexto en el que, según la Secretaría Distrital de Seguridad, los homicidios en Bogotá disminuyeron un 8 % entre enero y septiembre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, con 73 casos registrados solo en septiembre. Las autoridades atribuyen este descenso a patrullajes conjuntos y operativos contra estructuras criminales.

En el ámbito regional, la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía Cundinamarca capturó en Flandes a alias Mueco, presunto integrante de Los Puyicas. De acuerdo con la Gobernación, el detenido tenía cuatro anotaciones judiciales por homicidio y era buscado por el asesinato de Harold Joel Jiménez Córdoba en febrero de 2025. La captura se realizó mediante orden judicial durante un allanamiento y el juez dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario.

Un informe del Observatorio de Seguridad y Convivencia de Cundinamarca confirmó que en 2026 los homicidios bajaron un 18,6 % frente al año anterior, pasando de 345 a 281 casos. Soacha reportó una disminución del 30 %. No obstante, la Policía mantiene activa la búsqueda de Isaac Daniel Rodríguez García por un doble asesinato en Chapinero en febrero de 2026, difundiendo canales para recibir información ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las razones de la reducción de homicidios en Bogotá y Cundinamarca en 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad y el Observatorio de Seguridad y Convivencia de Cundinamarca, la disminución de homicidios durante 2026 se atribuye a patrullajes conjuntos, intervenciones policiales focalizadas, y operativos en sectores conflictivos. Estos esfuerzos coordinados habrían facilitado capturas importantes y la desarticulación de estructuras criminales.

¿Qué actividades delictivas se atribuyen al grupo Los Puyicas en la región?

Según información de la Gobernación y reportes policiales incluidos en el balance, al grupo Los Puyicas se le investigan delitos como homicidios, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, amenazas y desplazamiento forzado en municipios de Girardot, Flandes y zonas cercanas.

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