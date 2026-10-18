Los enfrentamientos entre personas encapuchadas y la Policía antidisturbios en la avenida Caracas de Bogotá elevaron la tensión durante las protestas contra el retiro de obras del Museo Nacional y provocaron afectaciones en la operación de Transmilenio.

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(Vea también: Muestran videos de los enfrentamientos entre Esmad y manifestantes en el Museo Nacional (Bogotá))

En un reporte sobre la situación, el sistema de transporte informó que la manifestación avanzaba hasta la avenida Caracas con calle 32, donde se registraban desvíos para los servicios Transmizonal y duales. Además, la estación Museo Nacional dejó de operar temporalmente.

El balance divulgado por Transmilenio reportó 11.732 usuarios afectados. La situación se presentó mientras continuaba el plantón frente al Museo Nacional, en el centro de la capital.

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#Bogotá | Continúa la manifestación en inmediaciones al Museo Nacional. @TransMilenio reporta afectaciones en su servicio por la avenida Caracas con calle 32 con un total de 11.732 usuarios afectados a la hora.

Vía: @Nia_Maldonadoo

https://t.co/qRQodC5OyZ https://t.co/8810Y1NY40 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 18, 2026

Humo y enfrentamientos en la avenida Caracas

Videos grabados en el sector muestran vehículos policiales en medio de una densa nube de humo, personas que se desplazan rápidamente por las calles y escombros en la vía, mientras los agentes antidisturbios responden a los disturbios.

#Bogotá | Enfrentamientos entre encapuchados y la Unidad Nacional Antidisturbios llegan a la Troncal Caracas. Se realiza el cierre preventivo en las estaciones Calle 26 y Calle 39. Vía: @Nia_Maldonadoo https://t.co/qRQodC5OyZ https://t.co/1LcIn8BPqU — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 18, 2026

La situación también llevó al cierre temporal de la estación Museo Nacional, según el reporte del sistema de transporte. Las manifestaciones y los desvíos afectaron la circulación habitual de los servicios zonales y duales del sector.

¿Por qué protestan frente al Museo Nacional?

Los enfrentamientos se producen en medio de las manifestaciones contra la decisión del Gobierno de retirar de las salas del Museo Nacional de Colombia varias piezas relacionadas con la historia política y social del país.

Entre los contenidos que han generado controversia están los relacionados con los acuerdos de paz, los movimientos feministas y LGBTIQ+, así como figuras históricas como Carlos Pizarro, antiguo dirigente del M-19.

Los críticos de la decisión consideran que retirar estas piezas reduce la representación de distintas luchas sociales y puede afectar la memoria histórica. Desde el Gobierno, la medida se ha defendido como parte de una discusión sobre el enfoque de las exposiciones y el papel de un museo público.

La controversia llevó a artistas, ciudadanos y representantes de distintos sectores culturales a reunirse frente al museo para expresar su rechazo al retiro de las obras.

Transmilenio reportó afectaciones y desvíos

En su reporte operativo, Transmilenio indicó que la manifestación había avanzado hasta la avenida Caracas con calle 32. Por esta razón, los servicios Transmizonal y duales del sector mantenían desvíos y la estación Museo Nacional suspendió temporalmente su operación.

⏰ #TMAhora (5:51 p. m.) 📍 Calle 26 con carrera 23 👥 Usuarios afectados: 14.299 ⛔️ La manifestación avanza hasta este punto y la flota troncal presenta cierre temporal de paso en ambos sentidos. https://t.co/7RM5B1Do34 — TransMilenio (@TransMilenio) October 18, 2026

El sistema cifró en 11.732 los usuarios afectados por la situación reportada. Las condiciones de movilidad pueden cambiar a medida que avance la protesta y las autoridades gestionen la situación de orden público.

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