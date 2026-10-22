En medio de los movimientos en la economía nacional, la firma de gestión humana Manpower Colombia oficializó la apertura de una gran oferta laboral con 800 puestos disponibles para asesores comerciales en la industria textil.

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La búsqueda está orientada a bachilleres con o sin experiencia previa en el mercado laboral, que destaquen por su vocación de servicio, aptitudes comerciales y gusto por la moda.

Las vacantes se concentran estratégicamente en capitales principales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, extendiéndose hacia diversas regiones del territorio nacional.

Los aspirantes seleccionados deben contar con disposición horaria para laborar en establecimientos comerciales de domingo a domingo durante la temporada alta.

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La contratación asignada garantiza un salario mínimo legal vigente, proyectando la vinculación efectiva e inicio de labores operativas a partir del 15 de noviembre.

Esta iniciativa busca impulsar la inserción laboral de personas que desean consolidar su perfil profesional en la atención directa al consumidor y las ventas.

“Estas 800 vacantes representan una oportunidad para que bachilleres, incluso quienes aún no cuentan con experiencia laboral, puedan acceder a un empleo y demostrar sus capacidades en áreas como servicio, ventas y atención al cliente. Buscamos personas con actitud, disposición y pasión por la moda, que quieran asumir este reto laboral”, señaló Milena Useche, gerente nacional de Reclutamiento y Selección de Manpower Colombia.

Los candidatos deben reunir flexibilidad para amoldarse a los esquemas de trabajo y jornadas rotativas característicos de las tiendas físicas del sector textil.

“En los procesos de selección es importante que las personas identifiquen sus fortalezas y sepan cómo ponerlas al servicio de la organización. En este caso, la actitud comercial, el servicio y la disposición para aprender son elementos fundamentales para quienes quieran postularse”, añadió Useche.

Los aspirantes a estas plazas pueden efectuar su postulación oficial registrando la hoja de vida mediante el portal web de la compañía en el enlace correspondiente.