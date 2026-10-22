En medio de los movimientos en la economía nacional, la firma de gestión humana Manpower Colombia oficializó la apertura de una gran oferta laboral con 800 puestos disponibles para asesores comerciales en la industria textil.
La búsqueda está orientada a bachilleres con o sin experiencia previa en el mercado laboral, que destaquen por su vocación de servicio, aptitudes comerciales y gusto por la moda.
Las vacantes se concentran estratégicamente en capitales principales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, extendiéndose hacia diversas regiones del territorio nacional.
Los aspirantes seleccionados deben contar con disposición horaria para laborar en establecimientos comerciales de domingo a domingo durante la temporada alta.
La contratación asignada garantiza un salario mínimo legal vigente, proyectando la vinculación efectiva e inicio de labores operativas a partir del 15 de noviembre.
Esta iniciativa busca impulsar la inserción laboral de personas que desean consolidar su perfil profesional en la atención directa al consumidor y las ventas.
“Estas 800 vacantes representan una oportunidad para que bachilleres, incluso quienes aún no cuentan con experiencia laboral, puedan acceder a un empleo y demostrar sus capacidades en áreas como servicio, ventas y atención al cliente. Buscamos personas con actitud, disposición y pasión por la moda, que quieran asumir este reto laboral”, señaló Milena Useche, gerente nacional de Reclutamiento y Selección de Manpower Colombia.
Los candidatos deben reunir flexibilidad para amoldarse a los esquemas de trabajo y jornadas rotativas característicos de las tiendas físicas del sector textil.
“En los procesos de selección es importante que las personas identifiquen sus fortalezas y sepan cómo ponerlas al servicio de la organización. En este caso, la actitud comercial, el servicio y la disposición para aprender son elementos fundamentales para quienes quieran postularse”, añadió Useche.
Los aspirantes a estas plazas pueden efectuar su postulación oficial registrando la hoja de vida mediante el portal web de la compañía en el enlace correspondiente.
¿Cómo presentar una hoja de vida en Colombia?
Presentar una hoja de vida impactante en Colombia exige estructurar la información personal y laboral de forma concisa, organizada y ajustada a las exigencias del mercado.
El documento debe iniciar con un encabezado claro que incluya nombres completos, ciudad de residencia, número de teléfono actualizado y un correo electrónico estrictamente profesional.
Seguidamente, resulta indispensable redactar un perfil profesional sintético, cuya extensión no supere las cuatro líneas, destacando la profesión, años de experiencia y principales especialidades.
La experiencia laboral constituye el apartado central y debe ordenarse en cronología inversa, ubicando los empleos más recientes en la parte superior de la sección.
Cada registro laboral requiere especificar el nombre del cargo desempeñado, la empresa contratante, el periodo laborado y una breve descripción de responsabilidades o logros alcanzados.
Posteriormente, la sección de formación académica debe detallar los títulos obtenidos, las instituciones educativas correspondientes y el año de graduación o estado actual.
Adicionalmente, se recomienda incluir un bloque dedicado a habilidades técnicas, herramientas digitales e idiomas, seleccionando únicamente competencias relevantes para la vacante ofertada.
Respecto al formato, los especialistas aconsejan mantener una extensión máxima de dos páginas, empleando una tipografía sobria y legible sobre un diseño limpio.
Guardar y enviar el documento en formato PDF evita alteraciones en el diseño cuando los reclutadores abren el archivo desde distintos dispositivos móviles o computadores.
Para el sector público, los aspirantes deben completar obligatoriamente la Hoja de Vida Única en la plataforma oficial del Departamento Administrativo de la Función Pública.
En la empresa privada no es obligatorio incluir fotografía, estado civil o números de cédula, priorizando la privacidad y el desempeño profesional del candidato.
Seguir estas pautas facilita la lectura por parte de las plataformas de selección automática y aumenta las probabilidades de avanzar hacia las entrevistas laborales.
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