El jefe de Estado anunció que, a través de ProColombia, se abrirán 15 vacantes en el exterior y priorizará colombianos que ya viven en esos países. Los seleccionados deben conocer la cultura y realidad local de esos países para atraer inversión.

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“Les tengo una noticia: hay cerca de 15 posiciones importantes en ProColombia en el exterior para dirigir las oficinas de ProColombia en países absolutamente maravillosos. Esos cupos también los voy a abrir al mérito, con gente que se encuentre en esos países, para que no tengamos nosotros que pagarle todo ese viaje desde Colombia hasta los países donde van a trabajar”, afirmó el presidente De la Espriella en su alocución de anoche.

Así mismo, dejó ver que esta decisión responde a criterios presupuestales estratégicos, entre otras cosas, porque contratar a personas que ya se encuentran en los países donde están las vacantes evita que la entidad asuma los costos de traslado desde Colombia, al tiempo que garantiza que quienes ocupen esos cargos tengan un conocimiento directo del entorno en el que deberán operar.

(Vea también: “Son los que dejaron el país quebrado”: De la Espriella dice quiénes convocan marchas este 14 de octubre)

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El presidente enfatizó en que la convocatoria busca “personas que vivan en esos países donde están esas vacantes para que conozcan la cultura, la realidad, y eso por supuesto ayuda a que el trabajo de conseguir inversiones, negocios para Colombia sea mucho más fácil”.

Aunque no detalló cómo será el proceso, De la Espriella insistió en que son “posiciones maravillosas” para los colombianos en el exterior y dejó ver que habrá más convocatorias de este tipo.

Este es el momento de la alocución en el que el presidente hizo el anuncio con las ofertas de empleo:

¿Qué funciones tendrán los colombianos seleccionados en las oficinas de ProColombia?

Quienes sean elegidos estarán a cargo de dirigir las oficinas de ProColombia en sus respectivos países, con el objetivo principal de atraer inversión extranjera y abrir negocios para Colombia desde el exterior. Su conocimiento del entorno local será un factor determinante para el desempeño del cargo.

¿Cuándo se conocerán los requisitos y detalles de la convocatoria de ProColombia?

De acuerdo con lo anunciado por la presidenta de la entidad, la información completa sobre las vacantes se divulgará en los próximos días. Los interesados deberán estar atentos a los canales oficiales de ProColombia para conocer los requisitos y el proceso de postulación.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.