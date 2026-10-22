Por: El Espectador

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A partir del mes de octubre, aproximadamente 235.000 usuarios de créditos educativos del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) se verán beneficiados con una reducción temporal de la tasa de interés, calculada a inflación más 0 %. De acuerdo con la información presentada por la Presidencia de la República, el Gobierno Nacional ha dispuesto una inversión de 100.000 millones de pesos colombianos para cubrir el monto adicional sobre la inflación. El beneficio está dirigido tanto a estudiantes que actualmente cursan sus estudios como a quienes ya se encuentran en la etapa de pago, siempre que mantengan sus obligaciones al día o no presenten más de 30 días de mora.

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Este subsidio sobre la tasa de interés no representa la condonación del capital adeudado por los usuarios. Su aplicación solamente se mantendrá vigente hasta que se agoten los recursos asignados. La priorización de los beneficiarios se realiza automáticamente, sin intervención de intermediarios, favoreciendo principalmente a quienes tienen un mayor grado de vulnerabilidad, según precisaron funcionarios de la Presidencia de la República.

En detalle, el programa asigna 49.330 millones de pesos a 64.904 usuarios de crédito educativo Icetex en etapa de estudios y otros 51.605 millones de pesos a 170.000 personas que están en la fase de amortización del préstamo. De este modo, el alivio económico se reflejará en los recibos de pago de este mes y beneficiará primero a quienes fueron categorizados en condición de vulnerabilidad desde el momento en que recibieron el crédito.

El Icetex informó que una vez se hayan destinado los 100.000 millones de pesos, la liquidación de los intereses regresará a las condiciones contractuales originales establecidas al inicio del crédito, que varían entre inflación más 7 % e inflación más 12 %, dependiendo de la línea de financiación solicitada.

En febrero de 2025, el Icetex notificó a sus usuarios por medio de una carta que, debido a la situación fiscal del país, las personas en periodo de pago no contarían con subsidio sobre las tasas de interés y los créditos educativos retornarían a las condiciones fijadas inicialmente. Según Miller Soto, vocero del Gobierno Nacional, durante 2026 este subsidio se ha otorgado de manera intermitente. Por ejemplo, en abril se destinaron otros 100.000 millones de pesos para cubrir intereses durante cerca de tres meses a unos 170.000 usuarios, pero el monto fue agotado rápidamente. Soto agregó que existe un proyecto de resolución para definir la prioridad en caso de que los recursos resulten insuficientes.

Quienes deseen obtener información adicional, pueden acudir directamente a los canales oficiales de Presidencia de la República y los del propio Icetex, ya que no es necesario recurrir a intermediarios para acceder al beneficio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el alivio económico de la tasa de interés para usuarios de créditos Icetex?

El alivio económico implica una reducción temporal de la tasa de interés a inflación más 0 % para usuarios de créditos educativos de Icetex, vigente desde octubre y hasta agotar los fondos asignados por el Gobierno Nacional. Está orientado a estudiantes activos y personas en etapa de pago que cumplan con los requisitos de puntualidad, priorizando aquellos en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo se seleccionan los beneficiarios del subsidio a los intereses en el Icetex?

La priorización de beneficiarios se realiza automáticamente, favoreciendo a quienes, al momento de acceder al crédito, fueron identificados con mayor grado de vulnerabilidad. No se requiere la intervención de intermediarios y los recursos se distribuyen entre usuarios en etapa de estudios y de amortización.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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