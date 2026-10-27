Una cámara de seguridad registró el momento en que tres hombres armados secuestraron a una joven de 19 años en una panadería de Guacarí, Valle del Cauca. El hecho ocurrió hacia las 5:12 de la mañana de este martes 27 de octubre, cuando la víctima se preparaba para abrir el negocio junto a su novio y un trabajador.

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En las imágenes se observa la llegada de una camioneta negra frente al establecimiento, ubicado en el barrio La Primavera. De ese vehículo descendieron tres sujetos que intimidaron con armas de fuego a las personas presentes y obligaron a la joven a subir al automotor. Después, los hombres escaparon y, hasta los últimos reportes conocidos, no se había establecido el paradero de la mujer.

La víctima es hija del propietario de la panadería, quien, según información preliminar divulgada por medios locales, se encontraba en Medellín al momento del secuestro. Las autoridades señalaron que no tenían conocimiento de amenazas previas o denuncias por extorsión contra el comerciante.

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Autoridades en Valle del Cauca buscan a una joven de 19 años que fue secuestrada en las últimas horas cuando se encontraba en la panadería de su papá en Guacarí. Ofrecen una recompensa hasta de $30 millones por información que permita dar con su paradero. pic.twitter.com/zDGQvR1tWN — Noticias RCN (@NoticiasRCN) October 27, 2026

Ofrecen $ 30 millones por información sobre la joven

Tras conocer lo ocurrido, la Policía y el Ejército desplegaron un plan candado en las vías principales, sectores rurales de Guacarí y municipios cercanos. Los operativos buscan ubicar a la joven, identificar a los responsables y establecer la ruta que tomaron después de abandonar el establecimiento.

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Además, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía convocaron un consejo extraordinario de seguridad para coordinar las acciones de búsqueda. Al término de la reunión, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información certera que permita encontrar a la víctima o dar con los responsables.

El comandante de la Policía Valle, coronel Amaury Aguilera, explicó que los operativos conjuntos con el Ejército y los grupos Gaula se pusieron en marcha desde que se conoció el caso. La alcaldesa de Guacarí, Leonor Abadía, también pidió a la comunidad colaborar con información y aseguró que se mantendrá la presencia de la Fuerza Pública en el municipio.

Quienes tengan datos que puedan ayudar a ubicar a la joven pueden comunicarse con la línea 165 del Gaula de la Policía o al número 321 394 7235.

Investigan quiénes estarían detrás del secuestro

Entre las hipótesis mencionadas en los primeros reportes está una posible participación de integrantes de las disidencias de las Farc que operan en la región. Sin embargo, las autoridades no han confirmado la responsabilidad de una estructura criminal ni se conoce una atribución pública del secuestro.

La investigación busca establecer los motivos del rapto y las circunstancias en que ocurrió. Mientras avanzan las labores de búsqueda, las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía para que entregue información que contribuya a encontrar a la joven.

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