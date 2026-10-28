La IA gana terreno en las decisiones de compra y las búsquedas cotidianas, pero los usuarios todavía quieren comprobar la información antes de confiar en sus respuestas.

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La inteligencia artificial dejó de ser una novedad para convertirse en una herramienta de uso frecuente entre los colombianos. Así lo señala un estudio realizado por Ipsos para Google, cuyos resultados se presentaron durante la cumbre Más Cartagena (+CTG).

Según la investigación, el 83 % de las personas en Colombia utiliza herramientas de inteligencia artificial, mientras que el 45 % afirma recurrir a ellas tanto en su vida personal como en la profesional.

El estudio también encontró que estas tecnologías están cambiando la manera en que los consumidores toman decisiones. De acuerdo con los datos presentados por Google, el 85 % de los colombianos considera que las herramientas de IA hicieron más rápido y fácil su proceso de compra. Además, el 54 % valora la posibilidad de obtener resúmenes que permitan comparar las ventajas y desventajas de un producto.

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Sin embargo, la rapidez no significa que los usuarios estén dispuestos a aceptar cualquier respuesta sin comprobarla. El informe señala que el 79 % prefiere contar con enlaces visibles para verificar la información que recibe de la inteligencia artificial. Para el 36 %, tener un enlace directo al sitio oficial es el principal requisito para confiar en una sugerencia de estas herramientas.

Los resultados muestran que, aunque la IA gana espacio en las búsquedas y las decisiones de compra, la posibilidad de contrastar los datos sigue siendo importante para los usuarios.

El estudio se basó en 1.000 entrevistas en línea a hombres y mujeres de entre 18 y 64 años, de diferentes niveles socioeconómicos y regiones de Colombia. Las encuestas se realizaron entre el 28 de enero y el 4 de febrero de 2026.

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