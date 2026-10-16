Por: El Espectador

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Google, en alianza con la organización Colnodo, abrió una oferta de 15.000 becas de formación orientadas a personas mayores de 18 años que residan en Colombia, sin importar si son ciudadanos nacionales o extranjeros. De acuerdo con la información publicada en la página web de Crece con Google, estas becas permiten acceder a los Certificados de Carrera de Google, programas virtuales enfocados en desarrollar habilidades demandadas en el entorno laboral actual. La novedad en esta convocatoria es la incorporación del Certificado Profesional de inteligencia artificial (IA) de Google, lo que representa una alternativa relevante para quienes buscan capacitarse en una de las industrias con mayor proyección.

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Los Certificados de Carrera de Google están diseñados bajo un modelo de autoformación flexible, pensados para aprender de manera autónoma y en línea. Según Crece con Google, los programas buscan apoyar el desarrollo de competencias profesionales en áreas que presentan un crecimiento sostenido. Entre los campos disponibles se encuentran ciberseguridad, gestión de proyectos, análisis de datos, marketing digital, diseño de experiencia de usuario y soporte de tecnologías de la información. Es relevante destacar que no se exige experiencia previa ni formación profesional específica para inscribirse, lo que amplía las posibilidades para quienes no han podido acceder a formación universitaria tradicional.

Los interesados deben cumplir seis requisitos para acceder a la convocatoria: ser mayores de 18 años, residir en Colombia, tener un computador y acceso a internet, demostrar capacidad de aprendizaje autónomo y cumplir actividades asincrónicas, así como evidenciar que enfrentan una barrera económica para financiar el proceso por cuenta propia. El proceso de inscripción consiste en diligenciar un formulario virtual que se encuentra disponible en la página web de Colnodo. Durante octubre se efectuará la asignación de becas, y los seleccionados serán contactados por correo electrónico a partir del 26 del mismo mes. Coursera, la plataforma aliada, alojará los cursos y será responsable de notificar a los beneficiarios.

El acceso a los programas estará habilitado hasta octubre de 2027, permitiendo a los becarios elegir los certificados que deseen completar, siempre que culminen todos los módulos requeridos para obtener la certificación correspondiente. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a las becas de Google y Colnodo en Colombia?

Para postularse a estas becas, usted debe ser mayor de 18 años y vivir en Colombia. Es necesario disponer de un computador y conexión a internet, así como tener la capacidad de seguir cursos virtuales de manera autónoma y cumplir con las actividades programadas por cada curso. No se requiere experiencia ni formación previa, pero sí hay que demostrar alguna dificultad económica que impida costear la formación sin ayuda.

¿Qué opciones de certificación ofrece Google en su programa de becas junto a Colnodo?

De acuerdo con la información de Crece con Google, el portafolio de formación incluye certificados profesionales en inteligencia artificial, ciberseguridad, gestión de proyectos, análisis de datos, marketing digital, diseño de experiencia de usuario y soporte de tecnologías de la información. Esto permite a los beneficiarios escoger áreas de interés acordes a las necesidades del mercado laboral actual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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