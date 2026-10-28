Apple presentó una nueva generación de su computador MacBook Pro con pantalla táctil, una novedad que modifica la forma tradicional de interactuar con estos equipos y amplía las posibilidades para profesionales que trabajan con fotografías, modelos tridimensionales y producción musical.

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El lanzamiento se conoció este miércoles 28 de octubre durante el evento ‘Pro and tell’. Según reportó ‘The Verge’, el equipo incorpora una pantalla que la compañía denomina PROLED XDR, basada en tecnología OLED, y permite controlar directamente algunas funciones con los dedos, sin depender exclusivamente del teclado y el trackpad.

Así es el nuevo MacBook Pro con pantalla táctil

El computador estará disponible en versiones de 14 y 16 pulgadas. Una de sus principales novedades es la pantalla OLED en tándem, que ofrece un brillo máximo de hasta 2.000 nits, una tasa de refresco de 120 Hz y una relación de contraste de 10.000.000:1, características que buscan mejorar la visualización de imágenes y videos.

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La superficie táctil está integrada directamente en el panel, una decisión con la que Apple busca reducir la latencia al tocar la pantalla. Esto permite, por ejemplo, acercar fotografías, manipular elementos visuales, trabajar con modelos 3D y utilizar instrumentos musicales virtuales mediante controles en pantalla.

We brought Touch to the Mac! From the all-new iPad mini to the 14-inch MacBook Pro and iMac… and now MacBook Pro with PROLED XDR Display and Touch, creators have new tools to do their best work yet. https://t.co/6oJlc1vaUR — Tim Cook (@tim_cook) October 28, 2026

En cuanto al rendimiento, los nuevos modelos incorporan procesadores M5 Pro o M5 Max. La compañía también destaca una autonomía de hasta 24 horas, un sistema de sonido de seis parlantes y conectividad que incluye tres puertos Thunderbolt 5, HDMI, lector de tarjetas SD y MagSafe 3.

Otra novedad es la llegada de Dynamic Island al Mac, una función que permite consultar información como actividades en vivo y controles de reproducción desde la parte superior de la pantalla.

Un cambio importante para Apple

La incorporación de controles táctiles representa un giro en la estrategia de Apple. Durante años, la compañía mantuvo separadas las funciones de sus computadores portátiles y tabletas, con el argumento de que cada dispositivo debía responder a una experiencia de uso diferente.

Con este lanzamiento, la empresa abre la puerta a una interacción más directa con el contenido, especialmente útil para quienes necesitan precisión visual o prefieren manipular herramientas con los dedos. Sin embargo, el teclado y el trackpad siguen presentes: la pantalla táctil funciona como una alternativa adicional, no como un reemplazo obligatorio.

Los precios anunciados en Estados Unidos comienzan en 2.899 dólares para el modelo de 14 pulgadas y 3.399 dólares para el de 16 pulgadas. Los pedidos anticipados comenzaron el 28 de octubre y la disponibilidad está prevista para el 6 de noviembre.

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La novedad llega en una semana de anuncios de Apple que también incluye actualizaciones para el iPad mini y el iMac. No obstante, la pantalla táctil es la característica que distingue a este nuevo MacBook Pro y marca un cambio en la relación entre los usuarios y los computadores de la marca.

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