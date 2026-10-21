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El programa AvanzaTEC es una propuesta liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que cuenta con la colaboración de 18 aliados tecnológicos, entre los que se destacan compañías reconocidas como Google y Microsoft. Esta iniciativa, según la información oficial del Ministerio TIC, tiene como propósito principal fortalecer las habilidades digitales de los ciudadanos, ofreciendo cursos gratuitos diseñados para responder a las demandas actuales del mercado laboral.

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La oferta educativa de AvanzaTEC abarca temas de alta relevancia en el entorno digital actual. Los cursos incluyen contenidos sobre inteligencia artificial, programación, análisis de datos, ciberseguridad y el manejo de herramientas tecnológicas. Dentro de las capacitaciones más destacadas, según la información publicada en la plataforma, se encuentran cursos como "Introducción a los agentes y al ecosistema de agentes de Google", "Introducción a la inteligencia artificial en Azure", "Fundamentos de administración de Copilot y agentes", "English for IT" y "Uso didáctico de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)". Cabe señalar que la disponibilidad de cupos, así como los requisitos y condiciones, puede variar según cada curso, por lo que las personas interesadas deben revisar cuidadosamente la información oficial publicada en la página de AvanzaTEC antes de comenzar el proceso de inscripción.

De acuerdo con lo anunciado por el Ministerio TIC a través de sus canales oficiales, AvanzaTEC ha ampliado el plazo de inscripciones hasta el 30 de octubre de 2026. Para acceder a la formación gratuita, las personas interesadas deben seguir algunos pasos claros: ingresar al portal de AvanzaTEC, consultar el catálogo de cursos disponibles, seleccionar el curso de interés, revisar los requisitos específicos, completar el formulario de registro con los datos solicitados y aceptar los términos y condiciones. Una vez finalizado este proceso, se recomienda estar atento al correo electrónico registrado, pues allí llegará la confirmación e instrucciones para continuar con la formación.

Esta propuesta no solo facilita el acceso a formaciones especializadas sin costo, sino que también busca aportar al desarrollo de competencias digitales que pueden mejorar los perfiles profesionales y ampliar las oportunidades no solo de empleo, sino de aprendizaje en el país. De acuerdo con el MinTIC, la inclusión de aliados estratégicos como Google y Microsoft permite acercar tecnología de punta y contenidos de calidad a los colombianos interesados en actualizarse en áreas tecnológicas clave.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse a los cursos gratuitos de AvanzaTEC del Ministerio TIC?

Para registrarse en los cursos gratuitos de AvanzaTEC, usted debe ingresar al portal oficial del programa, consultar el catálogo de cursos, seleccionar el de su interés y verificar los requisitos. Luego, debe completar el formulario con sus datos y aceptar los términos y condiciones. Finalmente, recibirá la confirmación y las instrucciones al correo registrado, según la información del Ministerio TIC.

¿Qué tipo de cursos ofrece AvanzaTEC en habilidades digitales y tecnología?

AvanzaTEC ofrece una variedad de cursos enfocados en habilidades digitales, tales como inteligencia artificial, programación, análisis de datos, ciberseguridad y manejo de herramientas tecnológicas. Entre los cursos destacados están introducción a la inteligencia artificial en Azure y fundamentos de administración de Copilot, orientados a necesidades laborales actuales, de acuerdo con el Ministerio TIC.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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