Por: Noticiero 90 minutos

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Un incendio forestal registrado en Villa de Leyva, Boyacá, durante la tarde del lunes 19 de octubre, generó preocupación entre las autoridades y la comunidad local. El suceso ocurrió en el sector El Boquerón, un área de difícil acceso que complicó la labor de control y extinción de las llamas. La información fue confirmada por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien recibió el primer reporte de Nicolás Méndez Figueroa, alcalde encargado de Villa de Leyva. El inicio del fuego en un terreno de estas características obligó a las autoridades a desplegar acciones rápidas y coordinadas, tanto en el sitio del incendio como desde las diferentes oficinas de gestión del riesgo del departamento.

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Según lo comunicado por Carlos Amaya, el desafío principal radicaba en la complejidad del terreno, situación que motivó la solicitud de un helicóptero especializado y personal entrenado en Chile para apoyar las operaciones terrestres. Además, el gobernador señaló que solicitó ayuda adicional al alcalde de Tunja y al cuerpo de bomberos de esa ciudad, sumándose a los efectivos de Villa de Leyva. En medio de la emergencia, Amaya fue enfático en pedir celeridad a las autoridades investigativas para determinar con prontitud las causas del incidente, resaltando la necesidad de esclarecer el origen de este suceso cuanto antes.

Durante la atención a la emergencia, el director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo se desplazó hacia la zona impactada para coordinar las labores y evaluar la situación de primera mano. Las autoridades y equipos de socorro ejecutaron un sobrevuelo temprano para conocer la magnitud de la afectación y orientar la estrategia de respuesta. Este esfuerzo conjunto permitió que, horas después, el incendio fuera totalmente controlado, según confirmó públicamente el gobernador Amaya.

En declaraciones posteriores, el gobernador expresó su agradecimiento a los cuerpos de bomberos de Villa de Leyva y Tunja, así como a la comunidad, por su trabajo inmediato y eficaz, el cual resultó fundamental para superar la emergencia. Si bien la situación fue contenida, Amaya reiteró la importancia de avanzar velozmente en las investigaciones, con el objetivo de prevenir futuros riesgos y hallar las razones que desencadenaron este hecho en el municipio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué originó el incendio forestal en Villa de Leyva según las autoridades?

Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido la causa específica del incendio forestal en Villa de Leyva, según los reportes citados por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Se ha solicitado celeridad en las investigaciones para determinar el origen del fuego, pero la información disponible aún no permite identificar el factor desencadenante, y el proceso de indagación continúa.

¿Cómo actuaron las autoridades y cuerpos de socorro ante el incendio en Villa de Leyva?

De acuerdo con el gobernador Carlos Amaya, la reacción fue inmediata: se gestionó el apoyo de un helicóptero especializado, se movilizó personal entrenado y se solicitó la colaboración de los cuerpos de bomberos de Villa de Leyva y Tunja. El trabajo conjunto y la coordinación eficiente permitieron controlar el incendio en su totalidad, destacándose el sobrevuelo realizado para evaluar los daños y guiar las acciones necesarias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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