Tres tablets Samsung están disponibles en Amazon con envío gratis a Colombia, con precios que van desde 430.960 hasta 1’552.802, según los valores publicados en la plataforma al 30 de octubre.

Sigue a PULZO en Discover

Los modelos son la Galaxy Tab A11, la Galaxy Tab A11+ Plus y la Galaxy Tab S10 Lite, cada una orientada a un perfil de uso distinto: entretenimiento básico, estudio o productividad avanzada con lápiz óptico.

En esta nota hablaremos de los siguientes productos

Samsung Galaxy Tab A11: la entrada más accesible de la línea

La Samsung Galaxy Tab A11 2026 cuesta 430.960 pesos para miembros Prime en Amazon, lo que la convierte en la opción de menor precio entre las tres. Tiene pantalla de 8,7 pulgadas con frecuencia de actualización de 90 Hz, procesador Mediatek Helio G99 de 6 nm con ocho núcleos, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno ampliable hasta 2 TB con tarjeta microSD.

Viene con Android 15 y One UI 7, con garantía de hasta cinco actualizaciones principales del sistema operativo. El paquete incluye un cubo de carga rápida de 20 W. Su batería es de 5.100 mAh.

Lee También

Lo que más destaca:

Pantalla de 90 Hz: ofrece movimiento fluido para video, juegos y redes sociales en una pantalla de 8,7 pulgadas.

Almacenamiento expandible: los 64 GB internos se pueden ampliar hasta 2 TB con tarjeta microSD (se vende por separado).

Audio Dolby: altavoces duales con certificación Dolby para sonido envolvente, más entrada de 3,5 mm para audífonos con cable.

Precio para Prime: $430.960, el valor más bajo de esta selección, disponible en Amazon con envío gratis a Colombia.

Razones para comprarla: la Galaxy Tab A11 es la más indicada para quien busca una tablet compacta y económica para consumo de contenido diario, videollamadas familiares y navegación casual, sin necesidad de una pantalla grande ni de alto rendimiento.

A tener en cuenta: es un modelo solo Wi-Fi, sin ranura para SIM, así que requiere conexión inalámbrica permanente para acceder a internet. Además, al ser modelo internacional, no tiene garantía oficial de Samsung en Colombia.

Samsung Galaxy Tab A11+ Plus: el más indicado para estudiantes y series largas

La Samsung Galaxy Tab A11+ Plus 2026 está en Amazon a 709.519 pesos con envío gratis a Colombia. Su pantalla es notablemente más grande: 11 pulgadas con resolución WUXGA (1920 x 1200) y 90 Hz de frecuencia de actualización. El procesador es un Mediatek Dimensity 7300 de 4 nm, más moderno y eficiente que el de la Tab A11, acompañado de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

Corre Android 16 con One UI 8 y tiene garantía de hasta siete actualizaciones principales del sistema. Su batería de 7.040 mAh apunta a jornadas completas de uso. Cuenta con cuatro altavoces estéreo con Dolby Atmos, cámara trasera de 8 MP y cámara frontal de 5 MP con grabación en 1080p.

Lo que más destaca:

Procesador de 4 nm: el Dimensity 7300 es más eficiente energéticamente que el Helio G99 de la Tab A11, con mejor rendimiento en multitarea.

Pantalla de 11 pulgadas: resolución WUXGA a 90 Hz, pensada para ver series, estudiar con documentos y hacer videollamadas con más espacio visual.

Cuatro altavoces Dolby Atmos: sistema de audio envolvente con cuatro bocinas, superior al sistema dual de la Tab A11.

128 GB y 6 GB de RAM: el doble de almacenamiento y dos gigabytes más de RAM frente al modelo base.

Razones para comprarla: la Galaxy Tab A11+ Plus conviene a estudiantes y a quienes usan la tablet para consumo intensivo de contenido multimedia o para trabajar con varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo, gracias a su pantalla más amplia, mayor RAM y batería de mayor capacidad.

A tener en cuenta: como los demás modelos de esta selección, es un dispositivo solo Wi-Fi y sin garantía oficial de Samsung en Colombia al ser modelo internacional. El cargador de 20 W incluido es un accesorio genérico, no de marca Samsung.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite: pensada para quienes crean y no solo consumen

La Samsung Galaxy Tab S10 Lite es la más costosa de las tres: 1’552.802 pesos en Amazon con envío gratis a Colombia, aunque también hay una opción ‘usado – como nuevo’ por 1’281.690 pesos, de acuerdo con la información publicada en la plataforma.

Su mayor diferencial es el S Pen incluido, el lápiz óptico de Samsung, que permite tomar notas, dibujar y usar funciones de inteligencia artificial como ‘Circle to Search’ y resolución de ecuaciones directamente en pantalla. La pantalla es de 10,9 pulgadas con tecnología Vision Booster para ajustar el brillo según el entorno.

El procesador es un Exynos 1380, la batería promete hasta 16 horas de uso continuo y la carga rápida completa el ciclo en aproximadamente dos horas. El almacenamiento llega hasta 256 GB y es expandible con microSD hasta 2 TB.

Lo que más destaca:

S Pen incluido: lápiz óptico con integración nativa para notas, dibujo y funciones de IA, sin costo adicional.

Batería de hasta 16 horas: la mayor autonomía declarada entre las tres opciones, con carga rápida que completa el ciclo en unas dos horas.

Funciones de IA integradas: acceso a herramientas como ‘Circle to Search’, traducción en pantalla y organización inteligente de notas con una tecla de acceso rápido dedicada.

Opción ‘como nuevo’: disponible por $1.281.690, unos $271.112 menos que el precio del artículo nuevo.

Razones para comprarla: la Galaxy Tab S10 Lite es la opción más adecuada para quienes usan la tablet como herramienta de trabajo o estudio activo: tomar apuntes a mano, hacer esquemas, editar documentos y aprovechar funciones de IA en una sola pantalla, sin necesidad de accesorios adicionales.

A tener en cuenta: es el modelo de mayor precio de esta selección, con una diferencia de más de 1’100.000 pesos frente a la Tab A11. Comprar la versión ‘como nuevo’ reduce ese margen, pero implica aceptar un producto que puede presentar señales de uso previo.

¿Los modelos internacionales de Samsung funcionan bien en Colombia?

Sí, los modelos internacionales de Samsung funcionan en Colombia siempre que se usen en redes Wi-Fi, que es la única conectividad que ofrecen estos tres dispositivos.

La limitación principal es que no cuentan con garantía oficial de Samsung en el país, lo que significa que cualquier reparación o soporte técnico deberá tramitarse de forma particular. Amazon sí cubre devoluciones de acuerdo con su política estándar, según lo indicado en la ficha de cada producto.

¿Cuánto espacio de almacenamiento es suficiente para una tablet de uso diario?

Para uso cotidiano moderado (redes sociales, streaming, aplicaciones escolares y algunas fotos), 64 GB suelen ser suficientes si se complementan con una tarjeta microSD o con almacenamiento en la nube.

Si la tablet se usará para guardar series descargadas, juegos de mayor tamaño o archivos de trabajo, 128 GB o más resultan más cómodos a largo plazo. Los tres modelos de esta selección permiten expandir el almacenamiento con microSD hasta 2 TB.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.