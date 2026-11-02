Por: El Espectador

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La discusión en Colombia sobre la Ley de Rescate Económico va mucho más allá de simples ajustes fiscales o la estructura del Estado. De acuerdo con un comunicado de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN), este proyecto plantea escenarios que pueden afectar tanto las finanzas públicas como la capacidad del país para emprender una ruta hacia una economía más diversificada y equitativa. Entre las opciones que se han explorado está la posible fusión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con el Ministerio de Educación Nacional. Aunque el texto legal no la estipula explícitamente, las facultades extraordinarias podrían permitirla, lo que genera preocupación sobre el futuro de la institucionalidad científica del país.

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ACCFEYN reconoce que es necesario buscar sostenibilidad fiscal y una mayor eficiencia estatal, pero recalca que no se debe confundir la reducción de costos administrativos con la debilitación de capacidades estratégicas. Según esta institución, la eficiencia real se refleja cuando el Estado es capaz de obtener mejores resultados para la sociedad, y no solo cuando reduce el número de entidades. El riesgo de una reorganización mal planteada es sacrificar logros construidos durante décadas, como la existencia de un Ministerio dedicado específicamente al avance científico y tecnológico, el cual ha sido fruto del esfuerzo de la comunidad científica por garantizar políticas a largo plazo, más allá de intereses de cada gobierno.

En el contexto colombiano, el papel de la ciencia resulta aún más relevante. El país tiene riqueza en recursos naturales, pero su economía sigue dependiendo de actividades de bajo valor agregado. Para cambiar esta situación, la construcción de conocimiento, tecnologías y capacidades productivas propias es imprescindible. Así lo enfatiza la ACCEFYN, que advierte sobre el peligro de subordinar la estrategia científica a prioridades ajenas, perdiendo capacidad de acción en ámbitos transversales como la agricultura, la salud, el aprovechamiento responsable de la biodiversidad o la prevención de desastres naturales.

Por otro lado, la academia reconoce los problemas actuales del sector: fragmentación, procesos administrativos complejos, baja vinculación con el aparato productivo y la insuficiencia de financiamiento a largo plazo. Sin embargo, sostiene que antes de pensar en una fusión ministerial, es indispensable realizar un análisis exhaustivo de sus impactos, riesgos y beneficios verdaderos. Es por ello que propone instaurar una Comisión Académica Nacional de Alto Nivel, en la que converjan representantes de universidades, centros de investigación y expertos en diferentes áreas, acompañados por el Ministerio de Hacienda y otras instituciones, para evaluar alternativas y formular recomendaciones con rigor técnico.

El llamado final de la ACCEFYN es evitar que las decisiones sobre ciencia y tecnología obedezcan exclusivamente a las urgencias presupuestales del momento. Insisten en que la construcción nacional requiere una visión de largo aliento, donde el fortalecimiento científico y la sostenibilidad fiscal puedan ir de la mano para garantizar el bienestar y el desarrollo.

¿Por qué la fusión de los ministerios de Ciencia y Educación preocupa a la comunidad científica en Colombia?

La preocupación surge porque una posible fusión podría debilitar la capacidad del país para formular políticas científicas autónomas y transversales. De acuerdo con la ACCEFYN, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha sido esencial para garantizar continuidad y visión a largo plazo en los avances científicos, y subordinarlo a otro sector podría limitar su impacto en diversos ámbitos económicos y sociales, comprometiendo la transformación productiva que Colombia necesita.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la institucionalidad científica en Colombia?

Los retos identificados por la ACCEFYN incluyen la fragmentación de esfuerzos, la dificultad para financiar proyectos de largo plazo, la burocracia administrativa y la escasa articulación con el sector productivo. La academia propone abordar estas debilidades racionalizando procesos y mejorando la evaluación, pero advierte que reformas como la fusión con el Ministerio de Educación deben evaluarse rigurosamente para evitar que los beneficios se vean superados por los costos y riesgos institucionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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