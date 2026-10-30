La velocidad con la que avanza la tecnología está planteando desafíos que hace unos años parecían propios de la ciencia ficción. La inteligencia artificial, en particular, ha abierto posibilidades en distintos campos, pero también ha despertado inquietudes sobre sus consecuencias para la humanidad.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Mujer murió luego de cambiar la dosis de su medicamento porque siguió consejos de ChatGPT)

Una reflexión sobre ese panorama hizo Santiago Bilinkis, emprendedor, economista y divulgador argentino, durante una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky, en el programa ‘Clank’.

En la entrevista, que Bilinkis republicó recientemente, Cuando Varsky le preguntó cómo imaginaba el mundo dentro de 20 años, el especialista reconoció que ni siquiera podía anticipar lo que ocurrirá en un periodo mucho más corto.

Lee También

“No me puedo imaginar cómo va a ser dentro de dos. Nunca vi un momento tan difícil como este”, respondió.

Bilinkis, quien tiene 55 años, explicó que su situación es diferente a la de las generaciones más jóvenes, pues considera que ya tiene una carrera encaminada y una dirección relativamente definida.

Sin embargo, manifestó que no quisiera estar en el lugar de quienes apenas comienzan a construir su futuro.

“No quisiera estar en el lugar de la generación de nuestros hijos teniendo que construir por delante. Es construir sobre arena. O sea, ¿cómo diablos haces un edificio sobre arena?”, expresó.

El argentino utilizó esa imagen para explicar que los cambios tecnológicos hacen cada vez más difícil proyectar el futuro, pues las condiciones pueden modificarse antes de que las personas logren adaptarse.

Acá, el momento en el que se refiere a los peligros de la IA: (0:28):

Por qué considera que la inteligencia artificial puede ser la mejor y peor invención

Durante la conversación, Bilinkis también se refirió al desarrollo de la inteligencia artificial y planteó una de las reflexiones más contundentes de la entrevista.

A su juicio, esta tecnología representa tanto una oportunidad extraordinaria como un riesgo de grandes dimensiones.

“Estoy realmente convencido de que la inteligencia artificial es la mejor y peor invención de la historia de la humanidad”, afirmó.

El divulgador explicó que crear una tecnología capaz de desarrollar inteligencia representa uno de los mayores desafíos intelectuales para la humanidad. No obstante, también cuestionó las consecuencias que podría tener si su desarrollo o utilización terminan fuera de control.

“Desde un punto de vista de desafío intelectual no hay nada más supremo que crear inteligencia, pero no hay nada más estúpido también”, señaló.

Bilinkis incluso manifestó que considera posible que la humanidad termine arrepintiéndose de haber desarrollado esta tecnología.

Su preocupación está relacionada con que los beneficios de la inteligencia artificial no necesariamente compensarían las consecuencias de un eventual escenario catastrófico.

La advertencia de Bilinkis sobre los riesgos que podrían afectar a la humanidad

Para explicar su postura, el entrevistado sostuvo que existen múltiples maneras en las que el desarrollo de la inteligencia artificial podría salir mal y que bastaría un solo escenario suficientemente grave para opacar los avances positivos.

“Hay muchas maneras de que esto salga mal, muchas más para que salga mal que para que salga bien”, manifestó.

En ese sentido, planteó que una tecnología puede tener aplicaciones beneficiosas, pero también abrir la puerta a consecuencias que resulten imposibles de revertir.

Como ejemplo, mencionó la energía nuclear, que puede utilizarse para producir electricidad o contribuir a investigaciones médicas, pero también tiene capacidad destructiva cuando se emplea con fines bélicos.

“Vos introducís una nueva tecnología que te permite hacer reactores para hacer estudios médicos y curar cáncer o destruir la humanidad. Si usas el uso malo, no importa todo lo bueno”, explicó.

La reflexión de Bilinkis pone sobre la mesa un debate que acompaña el desarrollo de la inteligencia artificial: cómo aprovechar sus posibilidades sin desconocer los riesgos que puede representar.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.