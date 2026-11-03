Hay días en los que uno necesita estar atento al entorno —al tráfico, a una conversación, al ambiente del lugar— y los audífonos tradicionales que bloquean el sonido externo simplemente no ayudan. Es una situación que quienes hacen deporte, trabajan caminando o se desplazan en bicicleta conocen bien.

Sigue a PULZO en Discover

El problema con muchos auriculares de oído abierto es que sacrifican calidad de sonido para lograr ese diseño: el audio suena delgado, sin graves, sin detalle. Durante mucho tiempo, conseguir un buen balance entre apertura auditiva y fidelidad sonora exigía pagar precios que pocos estaban dispuestos a asumir.

Revisando Amazon, encontré los Baseus Inspire XC1, unos auriculares de clip con diseño de oído abierto que buscan resolver exactamente esa tensión. El precio corresponde al 3 de noviembre y puede cambiar.

Audífonos Baseus Inspire XC1

Los Baseus Inspire XC1 son auriculares inalámbricos de oído abierto con clip, diseñados para quienes necesitan escuchar música o atender llamadas mientras permanecen conscientes de lo que ocurre a su alrededor. Su sonido fue sintonizado por ingenieros de Bose a través de cientos de pruebas acústicas, y cuentan con Dolby Spatial Audio para una experiencia de escucha envolvente en 360°, algo poco habitual en auriculares de esta categoría.

Lee También

Lo que más destaca:

Motor híbrido de 2 vías: combina un woofer dinámico para graves y un ‘tweeter’ de armadura equilibrada Knowles para agudos, con las tecnologías SuperBass 3.0 y SuperBalance 3.0 de Baseus, lo que produce un audio de alta fidelidad en todo el rango de frecuencias.

Almohadillas Zero-Sense Air: silicona líquida suave, juntas de anillo flexibles probadas para 10.000 dobleces y un ajuste curvo adaptable que permite uso durante todo el día sin fatiga ni irritación en los oídos.

4 micrófonos con captación de voz AI: la matriz capta la voz con reducción de ruido activa y filtra el viento en movimiento, incluso en bicicleta a velocidades de hasta 5 m/s, lo que garantiza llamadas claras en entornos ruidosos.

Batería de larga duración con carga rápida: hasta 8 horas por carga y 40 horas en total con la funda; 10 minutos de carga rápida entregan 2,5 horas adicionales de reproducción.

Certificación IP66: resistencia al agua, sudor, polvo y salpicaduras, adecuada para deportes al aire libre y uso diario en cualquier clima.

Razones para comprarlo: los Baseus Inspire XC1 son una opción concreta para deportistas, ciclistas urbanos o personas que trabajan en movimiento y quieren un audio de alta fidelidad sin renunciar a la consciencia del entorno, con el respaldo sonoro de ingenieros de Bose y tecnología Dolby Spatial Audio.

A tener en cuenta: para acceder al rendimiento completo del producto, es necesario actualizar el ‘firmware’ a la versión V1.1.04 o superior desde la aplicación Baseus; sin esa actualización, algunas funciones pueden no estar disponibles.

Los Baseus Inspire XC1 cuestan 351.246 pesos en Amazon, con envío gratis a Colombia según el precio publicado en la plataforma. Es un auricular de oído abierto con sonido sintonizado por Bose, Dolby Spatial Audio y 40 horas de batería total.

¿Qué ventajas tienen los auriculares de oído abierto frente a los de cancelación de ruido?

Los auriculares de oído abierto permiten escuchar el entorno mientras se reproduce audio, lo que los hace más seguros en la calle, en bicicleta o al correr. A diferencia de los modelos con cancelación de ruido, no generan la sensación de presión en el oído y resultan más cómodos en sesiones largas. La desventaja es que en ambientes muy ruidosos el audio externo puede competir con la música.

¿Qué significa la certificación IP66 en unos auriculares?

La certificación IP66 indica que el dispositivo tiene protección total contra el polvo y resistencia a chorros de agua fuertes desde cualquier ángulo. En términos prácticos, unos auriculares con IP66 soportan lluvia intensa, sudor abundante durante el ejercicio y salpicaduras sin que el agua afecte su funcionamiento, aunque no están diseñados para sumergirse en agua.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.