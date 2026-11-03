Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es una herramienta fundamental que ayuda a entender y anticipar el comportamiento de la atmósfera, permitiendo tomar decisiones informadas en distintos ámbitos de la vida diaria. De acuerdo con información publicada por 90minutos.co, la predicción meteorológica se logra gracias a un sofisticado proceso que involucra tecnología avanzada y la aplicación rigurosa de las matemáticas. No se trata de una mera conjetura, sino del estudio sistemático de datos recopilados en tiempo real en todo el planeta.

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El punto de partida del pronóstico meteorológico es la obtención de información precisa y masiva sobre variables como temperatura, presión atmosférica, humedad y viento. Estos datos son recabados a través de una red mundial de estaciones ubicadas en tierra, boyas distribuidas en océanos, aviones comerciales y globos sonda lanzados hacia la estratosfera. A esto se suma el valioso aporte de los satélites meteorológicos, que orbitan alrededor de la Tierra y transmiten imágenes que revelan la evolución de los sistemas nubosos. Además, los radares en superficie permiten monitorear de manera detallada la formación y desplazamiento de las lluvias.

La información capturada es enviada a centros internacionales especializados donde, gracias a supercomputadoras, es procesada por modelos numéricos de predicción. Según datos de 90minutos.co, estos modelos informáticos emplean leyes físicas y principios de la termodinámica con el fin de simular el comportamiento futuro de las masas de aire. La atmósfera es dividida en una rejilla tridimensional, y a partir de ello, los sistemas calculan minuto a minuto los posibles cambios que puedan producirse.

Por ejemplo, en el caso concreto de la ciudad de Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) indicó que para este lunes se esperan cielos con nubosidad parcial y predominancia de tiempo seco, así como índices elevados de radiación solar durante la mañana y primeras horas de la tarde. Hacia la noche, de acuerdo con la CVC, podría haber un aumento de nubosidad y lluvias, que serían ligeras a moderadas y de carácter localizado. En el resto de la región andina, los reportes apuntan a condiciones mayormente estables, con variaciones de nubosidad y posibles lluvias hacia el final del día.

De esta manera, el pronóstico del clima es el resultado de un trabajo científico amplio que fusiona observación, tecnología y análisis matemático para brindar información confiable a la ciudadanía.

¿Cómo funcionan los satélites meteorológicos y qué tipo de información recogen?

Los satélites meteorológicos, tal como se detalla en el reporte de 90minutos.co, orbitan alrededor del planeta y captan imágenes de los sistemas nubosos en tiempo real. Esta información es fundamental, ya que permite observar a gran escala la formación de tormentas, frentes fríos y otros fenómenos atmosféricos, lo cual es indispensable para alimentar los modelos numéricos de predicción del clima.

¿Qué significa un "modelo numérico de predicción" en meteorología?

Un modelo numérico de predicción, según la descripción ofrecida en 90minutos.co, es un programa informático avanzado que, basado en leyes físicas y termodinámicas, simula el comportamiento atmosférico futuro. Para ello, divide la atmósfera en una especie de red tridimensional y calcula con precisión cómo se moverán las masas de aire, permitiendo prever cambios climáticos con antelación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.