Hay una situación que muchos conocen bien: se quiere poner música en la cocina, en el cuarto o en el balcón, pero el celular no alcanza a llenar el espacio con buen sonido y los parlantes del computador quedan fijos en el escritorio. La solución obvia es un parlante portátil, pero el mercado está lleno de opciones que prometen mucho y entregan poco.

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El problema de fondo es que la mayoría de los parlantes compactos sacrifican los graves o la separación de canales para reducir el tamaño. El resultado es un sonido plano, sin profundidad, que cansa rápido cuando uno lo escucha con atención.

Lo que distingue a un buen parlante portátil de uno mediocre no es el precio por sí solo, sino la arquitectura de los drivers y la inteligencia del sistema para ajustarse al espacio donde está puesto. Ahí es donde marcas como Sonos marcan diferencia.

Revisando las opciones disponibles con envío a Colombia, encontré el Sonos Era 100 en Amazon. Su precio actual, en pesos colombianos, es de 704.889 pesos, y llega sin costo adicional de envío. El valor corresponde al 5 de noviembre y puede variar.

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Para escuchar música con sonido de verdad en cualquier rincón: Sonos Era 100

El Sonos Era 100 es un altavoz inteligente inalámbrico de la marca Sonos, diseñado para quien quiere calidad de audio de verdad sin instalar un equipo de sonido completo.

Funciona en espacios pequeños y medianos —una cocina, un cuarto, un estudio— y se conecta por WiFi, Bluetooth o entrada auxiliar. Para el oyente que escucha música con atención y quiere que el volumen llene el cuarto sin distorsión, este parlante responde bien.

Lo que más destaca:

Arquitectura de doble ‘tweeter’: produce separación estéreo real, algo poco común en parlantes de este tamaño; el sonido no viene de un solo punto sino que se percibe con amplitud.

‘Midwoofer’ un 25% más grande: profundiza los graves sin que se distorsionen a volumen alto, de acuerdo con la ficha del producto publicada en Amazon.

Tecnología Trueplay: con un toque en la aplicación Sonos, el parlante analiza la acústica del espacio donde está ubicado y ajusta la ecualización automáticamente.

Tres formas de conexión: WiFi para transmitir desde servicios de música, Bluetooth para emparejar el celular directamente y entrada auxiliar para conectar un tocadiscos u otra fuente.

Razones para comprarlo: si usted busca un parlante compacto que suene como un equipo de verdad, que se integre con asistentes de voz como Alexa y que se pueda mover de habitación en habitación sin perder calidad, el Sonos Era 100 cubre todo eso desde el primer uso.

A tener en cuenta: el adaptador de línea para la entrada auxiliar se vende por separado, así que si planea conectar un tocadiscos, deberá tenerlo en cuenta como un costo adicional.

El Sonos Era 100 está disponible en Amazon con envío gratis a Colombia por 704.889 pesos, lo que lo convierte en una de las opciones más completas de la marca para escuchar música en interiores con calidad estéreo real.

¿Cómo saber si un parlante portátil tiene buen sonido antes de comprarlo?

La clave está en revisar tres datos: la cantidad de drivers (más de uno suele garantizar mejor separación de canales), la respuesta de frecuencia (un rango que baje hasta los 20 Hz indica que el parlante reproduce graves reales) y si el sistema tiene algún mecanismo de ajuste acústico automático. El Sonos Era 100, por ejemplo, combina los tres: doble ‘tweeter’, ‘midwoofer’ ampliado y tecnología Trueplay para calibrarse solo.

¿Vale la pena pagar más por un parlante con WiFi si el Bluetooth ya funciona bien?

Depende del uso. El Bluetooth es práctico para escuchar desde el celular en movimiento, pero tiene límites de rango y calidad de señal. El WiFi permite transmitir directamente desde servicios como Spotify o Apple Music sin pasar por el celular, con mejor estabilidad y sin que la llamada interrumpa la música. Para quien escucha en casa todos los días, la diferencia en comodidad y calidad justifica el precio adicional.

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