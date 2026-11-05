Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, presidida por Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, fue notificada sobre una orden judicial que exige transparencia sobre el manejo de los más de $54.589 millones recolectados en donaciones, destinados a asistir a los afectados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto. Esta determinación fue tomada por el Juzgado 126 Penal Municipal de Bogotá, como resultado de una tutela que presentó Alejandro Ocampo, segundo vicepresidente del Senado. El tribunal otorgó un plazo de 48 horas para que la fundación proporcione la información requerida sobre la administración de estos recursos.

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La campaña humanitaria, denominada ‘Colombia, un solo corazón’, fue impulsada precisamente para apoyar a quienes sufrieron las consecuencias de la emergencia. Alejandro Ocampo solicitó formalmente detalles sobre cómo se han manejado los fondos recaudados mediante esta iniciativa, en busca de claridad ante la ciudadanía sobre los procedimientos financieros y el destino final de las donaciones.

La decisión del juzgado especificó que la fundación suministre informes y documentos, incluidos el Informe de Gestión 2026 y los respectivos soportes de balance financiero. Además, exige un desglose sobre los montos recibidos y su uso, los plazos establecidos para ejecutar los fondos y el sistema de verificación que asegure que las ayudas sean entregadas bajo las condiciones prometidas a los donantes.

A pesar de que Colombia Luz y Sonrisas es una entidad privada, el despacho resaltó que su vínculo con la estrategia nacional para mitigar la emergencia la obliga a rendir cuentas sobre los recursos obtenidos, pues los aportes estuvieron alineados con el esfuerzo del Gobierno nacional. Alejandro Ocampo, tras la revelación del fallo, enfatizó la importancia de clarificar el recorrido del dinero: "La plata de las donaciones no puede manejarse como plata de bolsillo", señaló el congresista. Además, anunció que, si la fundación no cumple dentro del periodo fijado o la información entregada no satisface lo solicitado, él iniciará un incidente de desacato.

Por ahora, el mandato judicial requiere que la fundación exhiba todos los soportes y justificaciones necesarias sobre la administración de los recursos recaudados, estableciendo un precedente sobre la rendición de cuentas en campañas de ayuda humanitaria de origen privado pero con alcance nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué documentos debe entregar la Fundación Colombia Luz y Sonrisas tras la orden judicial?

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas debe entregar el Informe de Gestión 2026, los soportes del balance financiero y documentación que detalle el monto recibido en donaciones, el uso asignado a esos recursos, los plazos para su ejecución y los mecanismos de verificación que garanticen la correcta entrega de las ayudas según lo acordado con los donantes, de acuerdo con la decisión del Juzgado 126 Penal Municipal de Bogotá.

¿Qué ocurre si la fundación no cumple con la entrega de información sobre donaciones?

Si la fundación no responde dentro de las 48 horas señaladas o la información proporcionada no satisface los términos del fallo, Alejandro Ocampo, segundo vicepresidente del Senado, aseguró que acudirá a un incidente de desacato, mecanismo judicial que permite exigir el cumplimiento de una decisión y establece consecuencias por su incumplimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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