Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un fuerte sismo sacudió a Colombia en la madrugada del martes 3 de noviembre, concentrando la atención nacional, tanto por sus efectos como por las reacciones que generó en redes sociales. Este movimiento telúrico, de magnitud 5,6, se registró a las 4:13 de la mañana con epicentro en Chaparral, Tolima, y profundidad de aproximadamente 19 kilómetros, según reportó el Servicio Geológico Colombiano. El temblor fue ampliamente sentido, hecho que se evidenció en más de 4.500 reportes ciudadanos. Durante las primeras horas tras el evento principal, la entidad informó seis réplicas adicionales, cuyas magnitudes variaron entre 2,1 y 3,5.

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Dentro del debate público suscitado por el temblor, una publicación del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, captó la atención. A través de una caricatura, Matador ilustró a una pareja conversando en la cama mientras ocurre el sismo: uno de los personajes expresa preocupación por el temblor, mientras el otro se muestra entusiasta ante la posibilidad de recibir más donaciones. La imagen, publicada junto con un mensaje satírico, apunta a la manera en que algunas organizaciones gestionan los recursos recolectados durante las emergencias. En palabras de Matador: “Esta caricatura llega a ustedes gracias al temblor tan **** de esta madrugada. No olviden hacer su aporte voluntario, en dólares o en euros, a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas. Recaudamos la plata y, cuando nos piden cuentas, apagamos la luz y nos vamos con una sonrisa”.

El mensaje hace alusión a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda. La organización había estado recientemente en el centro de la polémica por la gestión y transparencia en el manejo de donaciones, especialmente tras el terremoto del 10 de agosto. En esa ocasión, la fundación reportó ingresos cercanos a los 54.589 millones de pesos provenientes de aportes privados, de los cuales el 81 % correspondió al Grupo Gilinski. También indicó la entrega de ayuda humanitaria a miles de afectados y señaló que cuenta con el Registro Único Tributario (RUT) vigente y pertenece al Régimen Tributario Especial, según la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Sin embargo, distintos sectores han pedido mayor claridad sobre la destinación de dichos recursos, punto que llegó hasta el Congreso con la radicación de un proyecto de ley que busca regular las organizaciones que reciben donaciones en emergencias.

¿Qué originó la controversia sobre la Fundación Colombia Luz y Sonrisas?

La controversia surge debido a cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los dineros donados tras emergencias, principalmente luego del terremoto de agosto. Según la información citada, la fundación presentó reportes sobre el uso de los recursos y confirmó su situación tributaria regular, pero persisten dudas en la opinión pública acerca de la rendición de cuentas y el correcto destino de las ayudas.

¿Qué es el Régimen Tributario Especial que tiene la Fundación Colombia Luz y Sonrisas?

El Régimen Tributario Especial es una categoría que otorga la DIAN a ciertas entidades sin fines de lucro, lo que implica beneficios tributarios y exige una mayor transparencia en la gestión de recursos. La fundación figura como parte de ese régimen, lo que, de acuerdo con la información oficial, debería facilitar el control y la rendición de cuentas ante donantes y autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El caricaturista y ahora candidato al Senado desató una fuerte controversia por crear imágenes ofensivas en contra de Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático.