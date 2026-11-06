Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá esta mañana enfrenta un escenario complicado por una alta congestión vehicular en la avenida NQS, específicamente en el sector comprendido entre la carrera 33 y la calle 41, en las inmediaciones de la estación Universidad Nacional, según información publicada por el portal oficial Bogotá.gov.co. Esta situación, reportada hacia las 7:52 a. m. del viernes 6 de noviembre de 2026, ha afectado las condiciones normales del tráfico y ha generado retrasos notorios tanto para vehículos particulares como para los buses del sistema de transporte masivo TransMilenio.

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De acuerdo con el reporte, la congestión en este sector obliga a los buses de TransMilenio a hacer desvíos por la calle 29 y la carrera 33A, en el sentido norte a sur. Esto, junto con el flujo habitual de la hora pico, impacta directamente a las rutas TrasMiZonales, duales y alimentadoras del sistema, dificultando la movilidad de miles de ciudadanos que dependen diariamente de estos servicios.

En el punto de mayor congestión, se reporta presencia de personal operativo con el objetivo de agilizar la circulación de la flota y prevenir un agravamiento de la situación. De acuerdo con el informe compartido por Bogotá.gov.co, las autoridades han implementado medidas de desvío para intentar mitigar el impacto, pero el tráfico lento persiste y los usuarios deben prever demoras en sus recorridos por esta troncal fundamental.

Las recomendaciones insisten en que la ciudadanía se mantenga informada y anticipe sus desplazamientos, especialmente quienes necesitan movilizarse por el sector afectado. Así mismo, se sugiere consultar las condiciones de “pico y placa”, restricción vehicular vigente en Bogotá, y estar atentos a los boletines oficiales de las entidades de movilidad para tomar decisiones que alivianen la congestión.

La congestión en grandes corredores, como la avenida NQS y sus intersecciones, pone en evidencia los desafíos diarios que enfrenta la capital para gestionar el flujo vehicular y de transporte público. Mientras se mantenga la situación, tanto autoridades como ciudadanos deben colaborar para minimizar las afectaciones y asegurar que el flujo de personas por la ciudad se restablezca lo antes posible, según lo indica la información oficial.

¿Por qué se presentan congestiones en la avenida NQS con carrera 33 y calle 41 en Bogotá?

Las congestiones en la avenida NQS con carrera 33 y calle 41 se reportan debido al alto flujo vehicular y a la concentración de rutas de TransMilenio en horarios de la mañana, de acuerdo con Bogotá.gov.co. Esta zona, cercana a la estación Universidad Nacional, es un punto crítico que suele registrar retrasos por el volumen de buses y vehículos particulares.

¿Cómo afecta la congestión en la NQS a las rutas de TransMilenio y su flota?

La congestión vehicular en la NQS genera desvíos para los buses de TransMilenio, lo que impacta el cumplimiento y la regularidad de las rutas TrasMiZonales, duales y alimentadoras. Esto implica retrasos y aumento en los tiempos de viaje para los usuarios, según la información entregada por Bogotá.gov.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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