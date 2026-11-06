Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El más reciente sorteo número 2871 de la Lotería de Bogotá tuvo lugar el jueves 5 de noviembre de 2026 y, de acuerdo con la información proporcionada por la organización oficial, el número ganador del premio mayor, por un monto de $12.000 millones, fue el 0387 de la serie 018. Así lo comunicó la Lotería de Bogotá en sus canales oficiales, resaltando también que el plan de premios abarca más de $34.000 millones. La estructura de entrega de premios no solo contempla el gran acumulado, sino que distribuye el dinero entre pagos por aproximaciones, tanto con serie como sin serie, y una variedad de premios menores, conocidos también como premios secos, que ofrecen a numerosos participantes la oportunidad de cumplir sus sueños, según la Lotería de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

La mecánica del sorteo sigue los parámetros establecidos por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, entidad encargada de regular este tipo de juegos en Colombia. De acuerdo con el cronograma oficial publicado por la organización, la Lotería de Bogotá lleva a cabo su sorteo de manera ordinaria todos los jueves a las 10:30 p. m. Los interesados en participar pueden adquirir su fracción o billete de forma legal y segura, ya sea a través de loteros autorizados, puntos de venta oficiales o en la página web 'www.loteriadebogota.com'.

En cuanto a la reclamación de premios, la Lotería de Bogotá detalla que si el monto ganado es inferior a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, el pago se puede efectuar rápidamente a través de los loteros autorizados o puntos de venta, cuya información está disponible en la página oficial. Por su parte, quienes resulten ganadores de premios superiores a esa cifra, deben reclamarlo personalmente en la sede principal de la Lotería de Bogotá, ubicada en la carrera 32A # 26-14 en Bogotá. Esta medida busca garantizar la transparencia y seguridad de las transacciones, alineándose con lo dispuesto por las autoridades del sector de juegos de suerte y azar en el país.

En todo momento, la información sobre los resultados, el proceso de reclamación y el calendario de sorteos es entregada por la propia Lotería de Bogotá, en cumplimiento de las regulaciones vigentes en materia de juegos de azar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá del 5 de noviembre de 2026?

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá, correspondiente al sorteo del jueves 5 de noviembre de 2026, fue el 0387 de la serie 018, según la información confirmada por la Lotería de Bogotá.

¿Cómo se puede reclamar un premio de la Lotería de Bogotá según el monto ganado?

La Lotería de Bogotá indica que para premios menores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, los participantes pueden hacer su reclamación con un lotero autorizado o en puntos de venta oficiales. Para montos que superan ese valor, el proceso se realiza directamente en la sede principal de la entidad ubicada en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z