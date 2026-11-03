Una nueva oportunidad para miles de apostadores a nivel nacional llega cuando se aproxima la llegada de la temporada decembrina, por lo que los resultados del sorteo son foco de interés general.

Sigue a PULZO en Discover

¿Qué número cayó en Baloto lunes 2 de noviembre de 2026?

Número ganador: 14

Los números ganadores de Baloto este lunes 2 de noviembre de 2026, sorteo 2730, se divulgaron en transmisión por Canal 1 y actualización de Pulzo con el resultado.

El juego de Baloto consiste en elegir cinco números del 1 al 43, y una ‘superbalota’ del 1 al 16. El objetivo es acertar la combinación ganadora para obtener el premio mayor acumulado.

Lee También

El sorteo da premio por cuatro aciertos y el acumulado de Baloto para este lunes 2 de noviembre de 2026, sorteo 2730, es de 18.400 millones de pesos, cantidad que alcanzó porque no hubo ganador en el sorteo 2729 del pasado sábado 31 de septiembre de 2026.

Los premios varían en función de la cantidad de números acertados en ambos sorteos (Baloto y Baloto Revancha), además de que la página oficial presenta todos los resultados históricos.

Resultado Baloto Revancha lunes 2 de noviembre de 2026

Números ganadores: 18-39-40-37-30

El número ganador de Baloto Revancha este lunes 2 de noviembre de 2026, sorteo 2730, se divulga en transmisión por Canal 1 y actualización de Pulzo con el resultado.

El acumulado de Baloto Revancha es de 4.600 millones de pesos para este lunes 2 de noviembre de 2026, sorteo 2730, luego de que no hubo un ganador del premio millonario el pasado sábado 31 de octubre de 2026.

Esta opción adicional, la de Baloto Revancha, se juega con los mismos números elegidos para el Baloto inicial y se tiene la alternativa por un costo adicional. Así, los apostadores tienen una segunda oportunidad de ganar un botín multimillonario.

Revancha consiste en un sorteo adicional con una combinación ganadora separada, aunque el jugador participa con los mismos números del Baloto. Esta opción de llevarse un premio adicional solo se logra si se jugó el Baloto correspondiente.

¿Cuál es el descuento por ganar una lotería en Colombia?

El descuento por ganar un premio de lotería en Colombia es del 20 % del total del botín, dinero que está reflejado principalmente del impuesto por ganancia ocasional previsto en el territorio nacional.

Los premios que superen las 48 UVT (Unidad de Valor Tributario) son a los que se le aplica el porcentaje, cantidad que en 2025 corresponde a valores mayores a 2.390.352 pesos, que están sujetos a este tributo.

Las leyes en Colombia tiene algunos casos puntuales, como con la Lotería de Bogotá, con descuento adicional del 17 % que va para el Fondo Financiero Distrital de Salud. Además, está el impuesto del 4 x 1.000 sobre lo obtenido.

* Pulzo.com se escribe con Z