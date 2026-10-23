Por: Portal Bogotá

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El sorteo número 2869 de la Lotería de Bogotá ofreció a los participantes la oportunidad de cambiar su vida, con un plan de premios que superó los $34.000 millones, según lo publicado por la Lotería de Bogotá. El evento se realizó el jueves 22 de octubre de 2026, fecha en la que cientos de personas estuvieron pendientes de conocer si la suerte tocaba a su puerta. El premio mayor, que esta vez entregó la cifra de $12.000 millones, correspondió al número 9392 de la serie 449.

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La estructura de premios de la Lotería de Bogotá no solo asegura un atractivo premio mayor, sino también una amplia gama de premios secos. Entre estos, destaca el ‘Abrazo Millonario’ por $1.000 millones, otorgado al número 1528 de la serie 286. Otro importante galardón, el ‘Rugido de la Fortuna’, premió con $500 millones al número 3399 de la serie 175. Adicionalmente, el sorteo incluyó otros premios secos denominados ‘Vuelo de la Suerte’, que distribuyeron $200 millones cada uno a tres billetes ganadores, y ‘El Beat Ganador’, que entregó seis premios de $50 millones cada uno.

De acuerdo con la Lotería de Bogotá, hubo más opciones para los apostadores con los premios secos ‘La Ola Millonaria’, de $20 millones cada uno, y ‘El Salto Dorado’, de $10 millones cada uno, cuyos números y series reconocidos figuran en el listado oficial del sorteo. Esta diversidad en la premiación busca democratizar la suerte y brindar mayores oportunidades a los jugadores.

La organización del sorteo informa que la Lotería de Bogotá se juega todos los jueves a partir de las 10:30 p. m., bajo el cronograma vigente del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Para quienes deseen participar, los billetes pueden adquirirse de forma legal, ya sea con el lotero de confianza, en puntos de venta autorizados o en línea a través de su portal.

Respecto a los procedimientos de entrega de los premios, la Lotería de Bogotá aclara que si el monto ganado es inferior a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, puede reclamarse directamente con el lotero o en los puntos de venta designados. Sin embargo, si el premio supera este límite, el cobro debe realizarse en la sede de la entidad ubicada en carrera 32A # 26-14 en Bogotá. Es importante revisar las instrucciones y canales oficiales para garantizar una reclamación segura y eficaz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puedo consultar si gané en la Lotería de Bogotá y cuáles son los premios?

Para verificar si usted fue uno de los ganadores en el sorteo número 2869 de la Lotería de Bogotá, debe revisar el listado oficial divulgado por la Lotería de Bogotá, donde se publican los números y las series premiadas, incluyendo el premio mayor y los premios secos. La información está disponible en su página oficial y en los medios que difunden los resultados del sorteo.

¿Qué pasos seguir para reclamar un premio de la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá indica que si su premio es menor a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes debe acercarse al lotero donde adquirió el billete o a uno de los puntos de venta autorizados. Para premios superiores a esa cifra, el pago solo se gestiona en la sede oficial de la institución en Bogotá. Debe presentar el billete ganador y cumplir los requisitos establecidos por la entidad para proceder con el cobro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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