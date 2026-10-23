Por: El Espectador

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RenoBo, la empresa de renovación urbana de Bogotá, presentó durante el Congreso de Camacol un ambicioso proyecto denominado Metro 26, el cual se desarrollará en tres manzanas ubicadas en el centro de la ciudad, justo al lado de la futura estación Central de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Este enclave, según Renobo, será fundamental para la movilidad capitalina debido a que allí confluirán la Primera Línea del Metro, el sistema TransMilenio y el Regiotram de Occidente.

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El proceso para encontrar al desarrollador privado que lidere este proyecto avanzará paulatinamente. De acuerdo con RenoBo, antes de cerrar 2026 planean publicar los prepliegos del proceso licitatorio, mientras que la convocatoria definitiva se abriría en el primer trimestre de 2027.

El proyecto Metro 26 no corresponde a una nueva línea ni a una estación adicional de transporte, sino que consiste en una intervención urbana orientada a usos mixtos. Así, sobre un predio de 14.925 metros cuadrados, se plantea la construcción de aproximadamente 521 viviendas, junto a espacios comerciales, de oficinas y de servicios, además de 5.471 metros cuadrados de espacio público. Todo ello en una zona estratégica, en el encuentro de la avenida Caracas con calle 24A, que también hará parte del nodo de transferencia de la estación Central.

Durante un evento en Cartagena, paralelo al Congreso Colombiano de la Construcción, RenoBo expuso el modelo de negocio de Metro 26 ante constructoras y fondos de inversión, buscando un socio que aporte tanto en diseño como en financiación, construcción y comercialización. Carlos Felipe Reyes, gerente de la entidad, destacó que se aprovechará suelo distrital, con el objetivo de transformar predios que llevaban más de diez años subutilizados, y así renovar una zona próxima al Centro Internacional.

Metro 26 está enmarcado en el Plan Parcial Estación Metro 26, un instrumento urbanístico que abarca 9,3 hectáreas y proyecta más de 3.000 viviendas, 140.000 metros cuadrados de comercio y servicios y cerca de 29.000 metros cuadrados de áreas libres. RenoBo es propietaria de las tres manzanas clave. Tras el Decreto 290 de 2026, firmado por el alcalde Carlos Fernando Galán, se permitió avanzar en la estructuración y futura selección del desarrollador.

Según reportes, la Primera Línea del Metro de Bogotá alcanzó un avance general de 83,73 % al 30 de septiembre de 2026 y se prevé que la construcción finalice en 2027, con inicio de operación comercial en marzo de 2028. Metro 26 así se liga directamente a este cronograma, preparando el entorno para una estación que integrará el centro ampliado de Bogotá con el suroccidente y otros corredores férreos futuros.

¿Qué contempla el proyecto Metro 26 y cuál es su impacto para Bogotá?

Metro 26 prevé la construcción de cerca de 521 viviendas, así como áreas para comercio, oficinas y servicios, además de amplias zonas de espacio público en una zona clave de la capital. Su impacto radica en revitalizar tres manzanas actualmente subutilizadas en el centro, junto a la futura estación Central, con una apuesta de usos mixtos que aprovechará la integración modal de la Primera Línea del Metro, TransMilenio y el Regiotram de Occidente.

¿En qué etapa está el proceso de selección del desarrollador de Metro 26?

El proceso aún está en las fases iniciales. RenoBo proyecta publicar los prepliegos antes de que acabe 2026, con la licitación definitiva prevista para el primer trimestre de 2027. La entidad estructurará técnica y financieramente el proyecto antes de definir las condiciones para participación de los interesados, buscando un socio desarrollador e inversionista para la siguiente fase.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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