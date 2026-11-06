Por: Noticiero 90 minutos

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El retorno de la Selección Colombia de fútbol al estadio olímpico Pascual Guerrero representa un momento relevante en la historia deportiva del país. Después de 27 años, la selección masculina de mayores jugará nuevamente en este emblemático escenario de Cali, específicamente el viernes 13 de noviembre de 2026, donde enfrentará a Chile en un partido amistoso programado en el marco de la fecha FIFA. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos, este evento trasciende el ámbito deportivo y se convierte en un hecho de alto impacto social.

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La federación colombiana de fútbol y la alcaldía de Cali confirmaron que la totalidad de la recaudación por la venta de entradas para este encuentro se destinará, en su totalidad, a los trabajos de reconstrucción de la ciudad y al apoyo de las familias que resultaron damnificadas por el fuerte sismo ocurrido el pasado 10 de agosto. Esta iniciativa refuerza el compromiso del fútbol con las causas sociales, utilizando el poder de convocatoria de la selección para respaldar procesos de recuperación en el interior del territorio afectado.

El estadio olímpico Pascual Guerrero está siendo sometido a rigurosas adecuaciones, que incluyen intervenciones en la silletería, modernización de la iluminación y mejoras en el campo de juego, con el propósito de ofrecer un espectáculo acorde con la importancia de la ocasión. Las obras buscan que el regreso de la selección constituya una verdadera fiesta para la ciudad y para todos los asistentes.

En el ámbito deportivo, el técnico Néstor Lorenzo contará con el regreso de figuras como Camilo Vargas y Jefferson Lerma, aunque deberá enfrentar la baja por lesión de Richard Ríos. Según la convocatoria oficial citada por Noticiero 90 Minutos y la Federación Colombiana de Fútbol, la lista de convocados incluye a jugadores destacados en equipos internacionales, como Aldair Quintana, Camilo Durán, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Gustavo Puerta y Yáser Asprilla, entre otros. La venta de boletería a través de los canales digitales oficiales presenta una alta demanda, reflejando la expectativa y el respaldo de los hinchas caleños y del país. Todas estas circunstancias enmarcan el regreso de la Selección Colombia al Pascual Guerrero como un evento clave tanto para el deporte como para la solidaridad en momentos difíciles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Selección Colombia juega en el estadio Pascual Guerrero después de 27 años?

La Selección Colombia regresa al estadio olímpico Pascual Guerrero para un partido amistoso contra Chile, en un acontecimiento de gran valor histórico y social. Según informó Noticiero 90 Minutos, la reaparición responde también a una causa solidaria: todo lo recaudado de la boletería será destinado a la reconstrucción de Cali y al apoyo de las familias damnificadas por el sismo del 10 de agosto, dando un nuevo significado a este retorno tras casi tres décadas fuera del escenario.

¿Cuál es la lista de convocados de la Selección Colombia para el partido ante Chile?

De acuerdo con la información suministrada por Noticiero 90 Minutos y la Federación Colombiana de Fútbol, la convocatoria reúne a futbolistas destacados tanto en el país como en el exterior. Entre los porteros figuran Aldair Quintana, Camilo Vargas y Devis Vásquez; en la defensa están Camilo Durán, Juan Arizala, Daniel Arcila, Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez; así mismo, en la línea de volantes y atacantes sobresalen Gustavo Puerta, Jaminton Campaz, Jefferson Lerma y Yáser Asprilla. Esta nómina refuerza la competitividad del equipo para el partido ante Chile en el Pascual Guerrero.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.