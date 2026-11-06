Por: Noticiero 90 minutos

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Las protestas ciudadanas que tuvieron lugar en la mañana de este viernes alteraron la movilidad en el centro de Cali, según información publicada por Noticiero 90 Minutos. Este episodio de manifestaciones inició tras el operativo de control del espacio público que realizaron las autoridades, específicamente en la carrera 9, entre calles 13 y 13A. La operación tuvo como objetivo recuperar el uso adecuado del espacio público en esta concurrida área, pero como efecto derivado, impulsó la organización de protestas por parte de la ciudadanía, generando repercusiones directas en el tránsito de la zona.

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En respuesta a este panorama, la Secretaría de Movilidad de Cali intervino de manera inmediata con un despliegue de agentes de tránsito. El propósito principal de esta acción fue poner en marcha un plan de desvíos para evitar que los vehículos circularan hacia el epicentro de las manifestaciones, una alternativa dirigida tanto a proteger a los manifestantes como a brindar seguridad vial al resto de conductores. Según información proporcionada por Duvier Ossa, gestor operativo de la Secretaría de Movilidad, se implementaron cierres puntuales en distintos corredores estratégicos: uno de los bloqueos más importantes se registró en la calle 15 con carrera 10, donde directamente se impidió el paso vehicular.

De acuerdo con lo informado por la misma dependencia, también se efectuaron restricciones en la calle 12 con carrera 7 y en la carrera 5 con calle 15, lugares que se identificaron como puntos de acceso directo al área central de las protestas. El funcionario recalcó que todas estas disposiciones buscan impedir la llegada de vehículos a la zona concernida, con la finalidad de proteger a los involucrados y mantener el orden público mientras persisten las manifestaciones. Ante este contexto, las autoridades recomendaron a los conductores de Cali transitar por rutas alternas, acatar las recomendaciones emitidas por el personal de tránsito y prestar especial atención a los cambios durante el desarrollo de la protesta.

Las acciones adoptadas por la Secretaría de Movilidad reflejan un intento por balancear el derecho a la protesta ciudadana y la necesidad de mantener la circulación vehicular, evitando incidentes al interior del centro de Cali mientras se resuelve la situación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué rutas alternas recomendó la Secretaría de Movilidad durante las protestas en el centro de Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los agentes de tránsito implementaron un plan de desvíos para evitar la llegada de vehículos a la zona de protestas. Aunque no se detallaron en el reporte las rutas específicas que deben tomar los conductores, se recomendó estar atentos a las indicaciones de los agentes y buscar caminos alternos ante los cierres en la calle 15 con carrera 10, calle 12 con carrera 7 y carrera 5 con calle 15.

¿Por qué se realizaron operativos de control del espacio público en Cali?

Según la información publicada por Noticiero 90 Minutos, las autoridades llevaron a cabo un operativo de control del espacio público en el centro de Cali, específicamente en la carrera 9, entre calles 13 y 13A. Este tipo de intervenciones buscan garantizar el uso adecuado de los espacios públicos y responder a las necesidades de movilidad y convivencia en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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