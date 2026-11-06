El escándalo de contratos de Deicy Jiménez, que apuntó a Gustavo Petro al asegurar que estos fueron pago por servicios íntimos, tiene un nuevo capítulo después de unas imágenes reveladoras.

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La situación tiene como involucrada a la senadora María José Pizarro, otra de las mencionadas por parte de la mujer cuyas declaraciones abrieron la controversia en contra del expresidente de Colombia.

De acuerdo con las afirmaciones, la congresista estuvo bajo la dirección de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, una de las entidades en las que Jiménez indicó que se desempeñó como contratista en medio del caso por los favores en cuestión.

Las reacciones de todas las partes llevaron a que la investigación quedara en manos no solo de la Fiscalía General de la Nación, sino también de la Corte Suprema de Justicia.

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Pizarro descartó su relación con Jiménez como parte de su respuesta, un día después de que se destaparon las declaraciones de la mujer que afirmó tener intimidad con Petro.

“Cero y van dos. En un mes he tenido que afrontar señalamientos sin fundamento, dentro de una estrategia planeada para acabar moralmente con mi nombre. ¿Cuál es la estrategia? Convertir una mención sin pruebas en una condena social y linchamiento mediático y digital de la prensa sensacionalista al servicio de intereses oscuros, sin sustento ni pruebas”, aseguró Pizarro.

Sin embargo, varios días después, salió a flote una revelación por parte de la revista Cambio, que presentó fotografías en las que es posible observar a ambas mujeres en diferentes espacios.

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Si bien una de las fotos es como parte de un grupo grande de personas, la otra tiene apenas a Pizarro, a Jiménez y a otra mujer que es asesora de la congresista en la postal.

Cabe aclarar que esto se presenta en el marco de la investigación de la Corte Suprema contra Pizarro y Petro, en una denuncia que fue admitida luego de que se difundió la versión.

El caso apenas toma sus primeros pasos, pero estas imágenes se suman al seguimiento que está bajo el interés general de la opinión pública con respecto al pasado gobierno colombiano.

¿Qué dijo Deicy Jiménez de María José Pizarro?

Las declaraciones juramentadas de Deicy Jiménez encendieron el debate político nacional al vincular directamente a la senadora María José Pizarro con contratos oficiales en el Congreso de la República.

La denunciante afirmó formalmente ante los medios de comunicación y estrados judiciales que obtuvo vinculaciones laborales en el Senado a través de la oficina de la dirigente del Pacto Histórico.

Según el testimonio entregado por la ciudadana, dichos convenios se pactaron tras supuestas intermediaciones derivadas de su relación personal con el entonces mandatario de izquierda.

Jiménez aseveró que los acuerdos laborales suscritos en el Legislativo formaban parte de un esquema de compensaciones institucionales asignadas a cambio de favores privados.

La testigo aseguró que comenzó a prestar servicios de apoyo en la corporación tras trasladarse desde la ciudad de Cali hacia la capital colombiana.

Asimismo, la mujer sostuvo ante las autoridades que nunca cumplió labores técnicas reales acordes con las asignaciones salariales pactadas en las minutas contractuales suscritas.

Frente a estas aseveraciones, la senadora María José Pizarro emitió un comunicado público admitiendo que Jiménez sí figuró como contratista durante su gestión en la Mesa Directiva.

La parlamentaria aclaró de forma tajante que la mujer prestó labores de soporte netamente administrativo bajo condiciones plenamente regulares y sin anomalías comprobadas.

Igualmente, Pizarro desmintió categóricamente cualquier conocimiento sobre la esfera privada de Gustavo Petro o supuestas presiones para favorecerla con recursos del Estado.

La congresista radicó una solicitud formal ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para comparecer a rendir su versión oficial.

El alto tribunal recopila testimonios, archivos contractuales y elementos periciales para corroborar la veracidad de los señalamientos formulados por la testigo principal del polémico expediente.

La Fiscalía General de la Nación mantiene abiertas indagaciones paralelas para establecer posibles delitos contra la administración pública cometidos mediante estas contrataciones parlamentarias.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.