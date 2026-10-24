El Ministerio de la Igualdad, creado durante el Gobierno de Gustavo Petro, quedó en el centro de nuevos cuestionamientos por la presunta influencia de Juliana Guerrero en decisiones de FonIgualdad, pese a las irregularidades relacionadas con sus títulos académicos.

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Según documentos conocidos por Semana, un acta del 13 de junio de 2025 registra su participación en una reunión del Consejo Directivo del Fondo, donde figuraba como jefe de gabinete presidencial del despacho del ministro del Interior, Armando Benedetti.

Durante el encuentro, Guerrero solicitó informes sobre el cumplimiento de las directrices presidenciales y la ejecución presupuestal. También propuso modificar el mecanismo de votación y dejarlo abierto durante 48 horas por correo electrónico.

El documento genera dudas porque, al firmarlo, se identificó como asesora de la jefatura de la Presidencia, aunque inicialmente aparecía vinculada al Ministerio del Interior. Además, su hermana, Verónica Guerrero, asistió como asesora del Fondo.

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Guerrero fue condenada a tres años de prisión por fraude procesal tras utilizar títulos universitarios falsos.

Entretanto, la liquidación del Ministerio reveló otros problemas: 744 cargos, más de 1.000 puestos en FonIgualdad, deudas superiores a $2.000 millones y 24 programas sociales sin financiación para 2026 y 2027.

También se encontraron donaciones de la Dian valoradas inicialmente en $17.000 millones, cuyo deterioro redujo su valor a menos de $2.000 millones. La recuperación de la cartera ha permitido retornar cerca de $233.000 millones y reducir los programas sociales de 24 a 11.

Polémicas y logros de Petro

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