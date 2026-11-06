Por: El Espectador

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La Universidad del Valle, considerada una de las más influyentes y reconocidas en el occidente colombiano, tomó una decisión clave para su futuro cercano al aprobar una inversión de 40.000 millones de pesos. Esta millonaria suma estará destinada específicamente a recuperar y reforzar la infraestructura que resultó afectada tras el fuerte sismo que se registró el pasado 10 de agosto. De acuerdo con el comunicado oficial de la Univalle, esta determinación se concretó durante una sesión del Consejo Superior Universitario, el máximo órgano de decisión de la institución.

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En esa importante reunión, estuvieron presentes figuras relevantes del ámbito educativo y gubernamental, tales como la ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos Castañeda; la gobernadora del Valle del Cauca y presidenta del Consejo Superior, Dilian Francisca Toro, y el rector, Guillermo Murillo Vargas. El encuentro se realizó poco tiempo después del acto inaugural del nuevo campus universitario en el municipio de Sevilla, lo cual refuerza la apuesta por la expansión y mejora de la universidad. Así lo reportó la propia Universidad del Valle.

Los recursos serán gestionados a través de 11 vigencias futuras, mecanismo que permite a la institución comprometer parte de su presupuesto proyectado para el año 2027. Según lo expuesto por la ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda, estas partidas se dirigirán a atender los daños sufridos en diferentes sedes y campus que integran la Univalle, garantizando así la seguridad y continuidad de sus actividades académicas.

Además de invertir en infraestructura, el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Valle adoptó medidas adicionales tras el terremoto, priorizando el bienestar y la permanencia de los estudiantes. Entre ellas, se incluyó una exención del 10 % en el valor de las matrículas de posgrado, exceptuando los posgrados médico-quirúrgicos, y la aprobación de entre 400 y 500 nuevos cupos para estudiantes afectados por el sismo. De acuerdo con el comunicado institucional, estas acciones buscan apoyar directamente a quienes más lo requieren, manteniendo su acceso y permanencia en la educación superior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se distribuirán los 40.000 millones para la reconstrucción de infraestructura en la Universidad del Valle?

La distribución de los 40.000 millones de pesos estará enfocada en las zonas de la Universidad del Valle que resultaron perjudicadas por el sismo, de acuerdo con lo aprobado en el Consejo Superior Universitario. Los recursos se administrarán mediante vigencias futuras que permiten comprometer presupuesto del año 2027, con prioridad en obras de recuperación y refuerzo de diferentes sedes y campus afectados.

¿Qué exenciones y cupos adicionales fueron otorgados a estudiantes de Univalle tras el terremoto?

Como parte de las medidas para apoyar a la comunidad estudiantil tras el sismo, la Universidad del Valle aprobó una exención del 10 % en las matrículas de programas de posgrado, excepto los médico-quirúrgicos, y ratificó la asignación de entre 400 y 500 cupos adicionales para estudiantes perjudicados por el terremoto, de acuerdo con el comunicado oficial de la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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