El presidente Abelardo de la Espriella lanzó una advertencia a los ciudadanos extranjeros que llegan a Colombia y participan en actividades delictivas, luego de que Migración Colombia confirmara la expulsión de 80 personas que se encontraban en Bogotá y acumulaban más de 1.100 medidas correctivas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “La seguridad aérea no se improvisa”: De La Espriella anuncia inversión tras crisis en El Dorado)

A través de su cuenta de X, el mandatario destacó el resultado de un operativo adelantado por Migración Colombia, la Policía Nacional, el Ejército y la Alcaldía Mayor de Bogotá, que incluyó intervenciones en 15 localidades de la capital.

“¡A nuestro país se viene a respetar la ley, no a burlarse de ella!”, escribió De la Espriella al referirse a la medida adoptada contra los ciudadanos extranjeros.

Lee También

El jefe de Estado aseguró que había impartido una instrucción para evitar que quienes lleguen al territorio nacional con la intención de delinquir encuentren refugio en Colombia.

“En la era del Tigre, Colombia no es refugio de criminales”, agregó el mandatario en su pronunciamiento.

¡80 EXTRANJEROS QUE VINIERON A DELINQUIR A BOGOTÁ FUERON EXPULSADOS DE COLOMBIA! ¡A NUESTRO PAÍS SE VIENE A RESPETAR LA LEY, NO A BURLARSE DE ELLA! He dado una instrucción clara: quienes vengan a Colombia a delinquir no pueden encontrar refugio en nuestro territorio. En cumplimiento de esta directriz, Migración Colombia, nuestra Fuerza Pública y la Alcaldía de Bogotá adelantaron una intervención en 15 localidades de la capital, que permitió la expulsión de 80 ciudadanos extranjeros que acumulaban más de 1.100 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia y registraban antecedentes relacionados con diferentes conductas delictivas. ¡DIEZ DE ELLOS FUERON CAPTURADOS AL LLEGAR A VENEZUELA! Tenían órdenes de captura vigentes en ese país. Entre las conductas registradas se encuentran hurto, tráfico de estupefacientes, extorsión, concierto para delinquir, porte de armas cortopunzantes, consumo de sustancias psicoactivas e irrespeto a la autoridad. ¡A COLOMBIA NO SE VIENE A DELINQUIR! Nuestro país tiene las puertas abiertas para los extranjeros que llegan a trabajar honradamente, respetar nuestras leyes y aportar al progreso de nuestra nación. Pero a quienes pretendan utilizar nuestro territorio para delinquir les advierto: ¡EN LA ERA DEL TIGRE, COLOMBIA NO ES REFUGIO DE CRIMINALES! Aquí se respeta la ley, se ejerce la autoridad y se protege a los colombianos. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 6, 2026

De la Espriella se refirió a los 80 extranjeros expulsados de Bogotá

De acuerdo con el balance entregado por Migración Colombia, entre las personas expulsadas hay 74 hombres y seis mujeres, quienes acumulaban en conjunto más de 1.100 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la seguridad y la convivencia ciudadana.

Entre las conductas registradas por las autoridades aparecen el porte de armas y elementos cortopunzantes, el consumo, porte, distribución o comercialización de sustancias psicoactivas y el irrespeto a la autoridad.

La entidad también indicó que, según el Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, algunos de los ciudadanos tenían anotaciones judiciales relacionadas con conductas como hurto, tráfico de estupefacientes y extorsión.

Incluso, entre los expulsados había personas que acumulaban hasta 90 medidas correctivas.

El reporte oficial agregó que dos mujeres y un hombre fueron expulsados después de cumplir condenas por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y extorsión.

Diez extranjeros fueron capturados al llegar a Venezuela

Otro de los datos destacados por De la Espriella fue la captura de diez de las personas expulsadas, quienes tenían órdenes de captura vigentes en Venezuela por delitos cometidos en ese país.

Para completar el procedimiento, los 80 ciudadanos extranjeros fueron trasladados hasta la base militar de CATAM, en Bogotá. Allí abordaron un vuelo de apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana con destino a Cúcuta, Norte de Santander.

Posteriormente, fueron entregados a las autoridades migratorias en la zona de frontera, específicamente en el Puente Internacional Atanasio Girardot, donde se concretó la salida del territorio colombiano.

El director general de Migración Colombia, José Luis Castañeda, señaló que el Gobierno mantendrá la articulación con la Fuerza Pública y las autoridades locales para fortalecer los controles migratorios.

“Colombia tiene las puertas abiertas para los extranjeros que vienen a trabajar y hacer las cosas bien, pero aquellos que ingresan con intención de delinquir tendrán que enfrentar todo el peso de la ley”, manifestó el funcionario.

Por su parte, De la Espriella reiteró que su Gobierno mantendrá las medidas contra quienes utilicen el territorio nacional para cometer delitos.

“Nuestro país tiene las puertas abiertas para los extranjeros que llegan a trabajar honradamente, respetar nuestras leyes y aportar al progreso de nuestra nación”, expresó el presidente.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.