El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre la muerte de alias ‘Pincher’, señalado integrante y cabecilla de la estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Nuevo cambio en el Gobierno: sale funcionario que llevaba poco más de dos meses en su cargo)

De acuerdo con el mandatario, la operación militar se desarrolló en el sector de Timba, con participación de las Fuerzas Militares, apoyo de artillería y de la Fuerza Aérea.

En su publicación, De la Espriella aseguró que dos integrantes de esa organización fueron dados de baja y destacó entre ellos a ‘Pincher’, a quien las autoridades señalaban de tener responsabilidades dentro de la Columna Móvil Ricardo Velásquez.

Lee También

Caracol Radio identificó al hombre como William Andrés Daza Guetio y señaló que era considerado uno de los principales cabecillas del frente Jaime Martínez. También era señalado como explosivista y tercer cabecilla de la Comisión Valle.

Acá, el mensaje de De la Espriella:

¡DURO GOLPE A LOS NARCOTERRORISTAS DE IVÁN MORDISCO: DADO DE BAJA ALIAS ‘PINCHER’ EN EL VALLE DEL CAUCA! En Timba, Valle del Cauca, nuestras Fuerzas Militares intensificaron la ofensiva contra la estructura Jaime Martínez. En operaciones con apoyo de artillería y de nuestra Fuerza Aérea fueron dados de baja dos integrantes de esta organización criminal, entre ellos alias ‘Pincher’, señalado cabecilla de la Columna Móvil Ricardo Velásquez. Alias ‘Pincher’ era señalado de ordenar ataques con explosivos contra supermercados en Cali, participar en la quema de maquinaria de INCAUCA, cometer secuestros y dirigir atentados con drones contra instalaciones militares. A Iván Mordisco y a sus estructuras les advierto: ¡NO VAN A CONQUISTAR EL CAUCA NI EL VALLE DEL CAUCA! No tendrán refugio ni tranquilidad mientras continúen atentando contra los colombianos. He ordenado mantener la presión operacional hasta debilitar y desmantelar estas estructuras criminales. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 5, 2026

Los ataques que le atribuían a alias ‘Pincher’

Según el mensaje del presidente, el hombre era señalado de ordenar ataques con explosivos contra supermercados en Cali, participar en la quema de maquinaria de Incauca, cometer secuestros y dirigir atentados con drones contra instalaciones militares.

Caracol Radio también reportó que ‘Pincher’ habría tenido responsabilidad en la coordinación de acciones armadas de esta estructura en el Valle del Cauca.

La emisora indicó que su área de influencia estaba principalmente en el corregimiento de Villacolombia, en Jamundí, y que aparecía relacionado con investigaciones sobre la preparación de atentados contra la Fuerza Pública en Cali.

De la Espriella anunció que mantendrá la ofensiva contra Iván Mordisco

El mandatario acompañó su anuncio con un video relacionado con el operativo y lanzó una advertencia a las estructuras armadas bajo el mando ‘de Iván Mordisco’.

“A Iván Mordisco y a sus estructuras les advierto: ¡No van a conquistar el Cauca ni el Valle del Cauca!”, escribió.

De la Espriella también aseguró que ordenó mantener la presión operacional hasta debilitar y desmantelar esas organizaciones.

La operación se desarrolló en Timba, corregimiento de Buenos Aires, Cauca, en una zona limítrofe con el Valle del Cauca, donde durante la mañana de este jueves se reportaron combates entre el Ejército y la estructura Jaime Martínez.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.