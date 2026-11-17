La negociación del salario mínimo para 2027 podría ubicar a Colombia entre los países con las remuneraciones más altas de América Latina.

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Según un análisis de La República, el país ocuparía entre el segundo y quinto puesto del escalafón regional, dependiendo del porcentaje de incremento que se apruebe.

Si se concreta el aumento de 38,5 % solicitado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el salario mínimo llegaría a US$734,42 y Colombia sería segunda en la región, solo por detrás de Costa Rica, que registra US$842,68.

En cambio, si se aplica el incremento de 8 % propuesto por los gremios, el ingreso mensual alcanzaría US$572,69, ubicándose en el cuarto lugar, por encima de Chile, México y Paraguay.

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Actualmente, Colombia registra un mínimo equivalente a US$530,27. Expertos tienen posiciones diferentes sobre el ajuste. Henry Amorocho plantea un incremento de entre 9 % y 9,5 %, mientras que Oliver Pardo advierte que los aumentos salariales han superado el crecimiento de la productividad.

Por su parte, Hernando Zuleta señala que el salario mínimo colombiano ya tiene una relación muy alta frente al salario promedio regional.

El debate estará marcado por el equilibrio entre mejorar los ingresos de los trabajadores y evitar presiones sobre la competitividad y el empleo.

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