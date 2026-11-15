Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

Los trabajadores y los empresarios, con la mediación del Gobierno, van a empezar a definir el aumento del salario mínimo en Colombia correspondiente al año entrante.

Sigue a PULZO en Discover

Si bien ya se han dado a conocer una serie de posibles ajustes, existen variables que las partes pedirán tener en cuenta para argumentar el incremento que se proponga en la mesa de negociación.

Una parte de los trabajadores estima que el aumento del salario mínimo en Colombia para 2027 deberá ser de al menos unos $670.000, mientras que los empresarios no ven un ajuste superior a los $150.000.

En el marco de esas primeras posturas, los sindicatos obreros señalan que la discusión deberá desarrollarse sobre la base de que los trabajadores cuenten con un salario mínimo vital, el cual constituyó la base del análisis realizado por el gobierno Petro.

Lee También

¿Qué se pide para el aumento del salario mínimo en Colombia?

Lo anterior se traduce en que el alza no solo se fije por la variación de la inflación y la productividad laboral, sino que también se consideren las necesidades básicas adicionales de los trabajadores.

En ese escenario, se debe tener presente que el gobierno De la Espriella enfatiza que el aumento del salario mínimo en Colombia del próximo año tendrá que realizarse con base en criterios técnicos, y respaldará el incremento a partir de la inflación y la productividad.

“El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias. Queremos decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los sectores”, declaró recientemente Natalia López, ministra del Trabajo.

En caso de que trabajadores, empresarios y pensionados no logren definir un aumento mediante la negociación, la última palabra la tendrá el presidente De la Espriella a través de un decreto.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.