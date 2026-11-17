El tradicional barrio El Restrepo, en el sur de Bogotá, atraviesa una profunda crisis por la caída de las ventas, la competencia de productos chinos y el aumento de los costos de producción.

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La situación golpea especialmente a los fabricantes y comerciantes de calzado y artículos de marroquinería, quienes esperaban que diciembre impulsara sus negocios, pero enfrentan menos pedidos y un consumo debilitado.

Según cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá, las empresas activas en la localidad pasaron de 8.275 en 2023 a 7.766 en 2025.

Mario Reyes, líder gremial, asegura que el barrio pasó de tener cerca de 5.350 unidades productivas a apenas 800 emprendimientos y fabricantes, de los cuales el 90 % atraviesa dificultades económicas.

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Uno de los casos es el de Marisol Solano, empresaria con 30 años de trayectoria, cuya compañía pasó de tener 25 puntos de venta y más de 60 trabajadores a conservar un solo almacén y cinco empleados.

Además, sus pedidos mayoristas para diciembre cayeron de entre 3.000 y 4.000 pares a apenas 300.

Los comerciantes señalan que competir con plataformas como Temu es cada vez más difícil, debido a los bajos precios de los productos importados. También enfrentan mayores gastos en materias primas, nóminas, impuestos y arriendos.

Aunque algunas empresas buscan adaptarse mediante marcas propias y exportaciones, el sector pide medidas institucionales que fortalezcan la industria nacional, impulsen las ventas y faciliten el acceso a nuevos mercados.

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