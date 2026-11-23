Por: CENET

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Aliadas, la alianza que reúne asociaciones y gremios empresariales, anunció que Ignacio Gaitán, quien se desempeña actualmente como presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO), será el nuevo presidente de esta organización. Gaitán asumirá el cargo el 18 de diciembre de 2026, de acuerdo con lo comunicado oficialmente por Aliadas. El nombramiento se produce tras la salida de María Claudia Lacouture, quien deja la dirección de la alianza para asumir nuevas responsabilidades dentro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

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Según Aliadas, el Consejo Directivo tomó además la decisión unánime de elegir a Ana Karina Quessep, presidenta de BPro, como nueva vicepresidenta. De este modo, la estructura directiva de la organización queda definida para la próxima etapa de trabajo, asegurando continuidad en los temas que han sido definidos como prioritarios para la agenda de Aliadas frente al Gobierno Nacional y el Congreso de la República.

María Claudia Lacouture asumió la dirección de Aliadas en 2021 y durante su gestión encabezó la representación de la voz de la organización frente a asuntos que impactan a los empresarios y trabajadores. Bajo su liderazgo, la alianza creció de 16 a 28 asociaciones y gremios. Aliadas destacó que Lacouture basó su gestión en argumentos técnicos y en mantener una postura independiente, especialmente en discusiones de interés empresarial. La organización agradeció su labor y señaló que, durante su presidencia, buscó abrir espacios de diálogo con distintos sectores y atender las posiciones de cada uno de sus miembros.

En su comunicado, Aliadas resaltó el aporte de Lacouture para consolidar la organización y subrayó que su trabajo conjunto con los gremios ha sido esencial para el crecimiento institucional. Con el paso de Lacouture al CAF, desde enero de 2027 dirigirá la agenda de turismo del organismo, con sede en Panamá y proyección en Iberoamérica. Aliadas manifestó que su experiencia en Colombia formará parte de este nuevo reto regional.

Por último, la organización confirmó que no habrá cambios en los enfoques principales de trabajo. Entre sus prioridades se encuentran el impulso al empleo formal, la formalización empresarial, la competitividad y la seguridad jurídica. Asimismo, seguirá promoviendo la cooperación entre el sector público y privado, según lo manifestó la alianza en su reciente comunicado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Ignacio Gaitán, el nuevo presidente de Aliadas?

Ignacio Gaitán es actualmente presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) y había ocupado el cargo de vicepresidente en Aliadas antes de su nombramiento. Su experiencia en la representación gremial y su liderazgo en AFIDRO son los aspectos destacados por la organización al asumir la presidencia de Aliadas.

¿Qué prioridades tendrá Aliadas bajo la presidencia de Ignacio Gaitán?

De acuerdo con la información oficial proporcionada por Aliadas, los ejes de trabajo seguirán encaminados a la promoción del empleo formal, la formalización empresarial, el fortalecimiento de la competitividad y la seguridad jurídica, además de mantener la cooperación con el sector público y privado. La agenda de la alianza no tendrá modificaciones sustanciales con el relevo en la presidencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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