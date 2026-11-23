Ecopetrol prepara un plan de desinversión para vender activos que no hacen parte de su negocio principal y concentrar sus inversiones en la exploración y producción de petróleo y gas, detalla Valora Analitik.

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La estrategia, que se desarrollaría durante los próximos cuatro años, también contempla adquirir activos en el sector de hidrocarburos, acelerar proyectos que estaban frenados y reducir el tamaño de su planta de personal.

La compañía, que agrupa 128 empresas, todavía no ha definido cuáles activos pondrá en venta, añade ese medio.

Sin embargo, uno de los interrogantes es si la operación incluirá a ISA, empresa de la que Ecopetrol controla el 51,4 % desde 2021, tras pagar $14,2 billones por la participación de la Nación, agrega ese portal.

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Una eventual venta de ISA, total o parcial, podría generar liquidez, reducir la deuda de Ecopetrol y liberar recursos para financiar proyectos petroleros y gasíferos.

No obstante, también significaría perder la diversificación y los ingresos recurrentes que genera el negocio de transmisión eléctrica.

La nueva estrategia también busca atraer socios internacionales para desarrollar yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio y Catatumbo, mejorar la producción de campos maduros y explorar oportunidades en Venezuela, Argentina y Estados Unidos.

En gas, Ecopetrol trabaja en alternativas de importación y regasificación, mientras espera que el proyecto Sirius comience a producir hacia 2031.

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