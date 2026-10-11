Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Grupo Operativo Anticontrabando del Tolima (GOAT), en coordinación con la Policía de Tránsito y Transporte, llevó a cabo un operativo en las vías de Melgar donde lograron aprehender más de 3.500 unidades de cerveza y aperitivos. Según el informe del GOAT, la inspección ocurrió en el sector de la vereda El Salero el 10 de octubre, luego de identificar un vehículo particular que transportaba estas bebidas sin la documentación que exige la normativa vigente, en particular la tornaguía de movilización.

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Durante el operativo, las autoridades notaron que las bebidas estaban marcadas con estampillas de otro departamento y que el conductor no pudo acreditar la legalidad del traslado, al faltar la tornaguía. Este documento es indispensable en el proceso de transporte de mercancías gravadas por el impuesto al consumo, ya que permite comprobar ante las autoridades la procedencia y el destino autorizado de los productos.

Mauricio Afanador Trujillo, coordinador del GOAT en el Tolima, explicó que estos controles hacen parte de una estrategia integral para prevenir el ingreso irregular de bebidas alcohólicas al territorio y salvaguardar las rentas departamentales. El funcionario enfatizó la importancia del monitoreo en corredores logísticos clave como las vías entre Bogotá e Ibagué, Cajamarca, el Alto de La Línea y el departamento del Quindío, zonas de alta circulación de mercancías. La presencia constante de la autoridad en estas rutas tiene como objetivo desincentivar el contrabando y garantizar que el movimiento de licores y cervezas cumpla con todas las normativas.

El GOAT subrayó que el contrabando de bebidas alcohólicas no solo pone en riesgo los ingresos de la región, sino que también abre espacio para la competencia desleal contra los comerciantes legales, quienes cumplen sus responsabilidades tributarias. Los impuestos al consumo obtenidos de estos productos se destinan a financiar servicios fundamentales como la salud, la educación y el deporte. Por este motivo, continúan los controles en las carreteras y municipios, acompañados de campañas de sensibilización dirigidas a transportadores, distribuidores y comerciantes. Todas estas acciones forman parte de la estrategia “Con Seguridad Legal en el Territorio”, impulsada por la Gobernación del Tolima y la Federación Nacional de Departamentos, que busca frenar el contrabando y promover la legalidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es obligatoria la tornaguía para transportar bebidas alcohólicas en Tolima?

La tornaguía es el documento que certifica la procedencia y destino legal de bebidas alcohólicas sujetas al impuesto al consumo. Según la información del Grupo Operativo Anticontrabando del Tolima, la ausencia de este certificado puede llevar a la aprehensión de las mercancías, pues es el mecanismo clave para que las autoridades verifiquen que el traslado cumple con los requisitos establecidos en la normativa local.

¿Qué consecuencias tiene el contrabando de bebidas alcohólicas para las rentas departamentales en Tolima?

De acuerdo con el GOAT, el contrabando afecta directamente los ingresos del departamento, pues reduce la recaudación de impuestos al consumo. Estos recursos son fundamentales para financiar áreas esenciales como salud, educación y deporte. Además, fomenta una competencia desleal frente a los comerciantes legales que sí cumplen con las obligaciones tributarias exigidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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