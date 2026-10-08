Por: EL PILON SA

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Colombia tiene una sólida capacidad para producir arroz blanco, y pese a que la producción nacional alcanza niveles destacados, este cereal sigue ingresando masivamente desde otros países. Según datos publicados por el diario La República, en 2025 la producción nacional tuvo un volumen de 1,86 millones de toneladas, aunque el consumo interno fue mayor, al superar los 2,2 millones de toneladas ese año. Este déficit se compensa, en parte, con importaciones legales que alcanzaron las 87.778 toneladas de arroz blanco durante el mismo periodo.

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El informe de La República profundiza en el motivo detrás de estas compras externas. Una parte significativa se explica por la existencia de acuerdos comerciales que permiten la entrada de arroz a Colombia bajo condiciones específicas. Rafael Hernández Lozano, gerente general de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), confirmó que el arroz de Estados Unidos y de países miembros de la Comunidad Andina accede al mercado nacional siguiendo los lineamientos pactados en los tratados correspondientes. De hecho, para el caso estadounidense, hay un cronograma de desgravación con cuotas de importación, mientras que el arroz de Ecuador entra dentro del marco regulatorio de la Comunidad Andina. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, aclaró que factores asociados a la economía dolarizada de Ecuador también influyen en la competencia entre el arroz nacional y el extranjero.

Sin embargo, el mayor desafío proviene del contrabando. Fedearroz advirtió que en 2025 ingresaron al país más de 262.000 toneladas de arroz ilegalmente, casi tres veces más que las importaciones oficiales. Según Hernández Lozano, esta situación surge principalmente en la frontera con Ecuador y representa un obstáculo crucial para los agricultores colombianos, que deben enfrentar tanto precios bajos como enormes dificultades derivadas de los altos costos de producción y fenómenos climáticos adversos, especialmente en departamentos como Cesar y La Guajira.

En medio de la crisis, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, sugirió considerar alternativas como el marañón ante las difíciles condiciones que afrontan los arroceros de La Guajira, donde las pérdidas frecuentes, los altos costos y la dificultad para acceder al agua por el fenómeno de El Niño han golpeado con fuerza. La propuesta fue rechazada por el sector, que pide que el Gobierno respalde a los productores, en lugar de promover el abandono de la siembra de arroz. Hernández Lozano insistió en que “los arroceros en este momento necesitan el apoyo del Estado, el apoyo del Gobierno y la solución no es salir a decirles: no siembren”.

¿Por qué Colombia importa arroz blanco si tiene producción nacional suficiente?

Colombia importa arroz blanco principalmente debido a los acuerdos comerciales suscritos con países como Estados Unidos y miembros de la Comunidad Andina, que permiten la entrada de este cereal bajo condiciones previamente establecidas. Aunque el país produce una cantidad considerable de arroz, la brecha entre el consumo y la producción obliga a recurrir a importaciones legales y, en muchos casos, el contrabando agrava aún más la situación del sector arrocero nacional.

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la producción de arroz en departamentos como Cesar y La Guajira?

Los productores de arroz en departamentos como Cesar y La Guajira enfrentan dificultades por los bajos precios del grano, altos costos de producción, problemas relacionados con el clima y escasez de agua —especialmente por fenómenos como El Niño— además del impacto del contrabando masivo que compite directamente con el arroz cultivado localmente.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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