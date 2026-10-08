Por: France 24

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La justicia de Estados Unidos anunció este jueves nuevos cargos contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, centrados en la supuesta tortura de ciudadanos estadounidenses que estuvieron detenidos en Venezuela durante el Gobierno de Maduro. Según confirmó la Fiscalía de Manhattan, las acusaciones profundizan una causa que ya involucra a la pareja por presuntos delitos asociados al narcotráfico. De acuerdo con fuentes citadas por la agencia Reuters, la investigación actual engloba la detención de más de una docena de estadounidenses durante los 13 años en los que Maduro estuvo en el poder. Se plantea también la posibilidad de que más personas sean llamadas a responder por estos hechos.

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De acuerdo con la información divulgada, Maduro y Flores fueron arrestados en Caracas el 3 de enero por fuerzas estadounidenses y llevados a Nueva York. Presentaron una declaración de no culpabilidad frente a los cargos iniciales y permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, mientras se programa el juicio para junio de 2027. Las nuevas acusaciones, que aún no han sido detalladas públicamente, buscan esclarecer la situación de ciudadanos estadounidenses que, según las autoridades de Washington, habrían sido apresados ilegalmente en Venezuela y utilizados como herramienta política por la administración Maduro.

La Fiscalía de Manhattan mantiene en reserva la identidad de las posibles víctimas y examina la eventual responsabilidad de otros funcionarios en los actos señalados. Estas imputaciones se suman a los señalamientos previos, en los que se acusa a Maduro y Flores de aprovechar sus cargos para facilitar operaciones de narcotráfico, permitiendo el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

En paralelo a la ampliación de la causa, Cilia Flores solicitó este jueves ante un tribunal federal en Manhattan permiso para salir de prisión y cumplir con arresto domiciliario, argumentando motivos de salud y la necesidad de un procedimiento cardíaco. Sus abogados proponen que el Gobierno venezolano, con aval de Estados Unidos, cubra los gastos de su defensa y del monitoreo domiciliario. Sin embargo, la Fiscalía se opone, argumentando riesgo de fuga y la posibilidad de afectación al proceso judicial, incluyendo intimidación de testigos. En caso de condena, los fiscales señalan que Flores enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

Después de la captura de Maduro, Venezuela fue asumida por Delcy Rodríguez, antigua vicepresidenta, dando inicio a una etapa de mayor diálogo con Washington. Mientras el país redefine su relación con Estados Unidos, el proceso penal sigue su curso, sin que Maduro y Flores hayan modificado su declaración de inocencia hasta la realización del juicio en 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los nuevos cargos que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos?

Según la Fiscalía de Manhattan, los nuevos cargos contra Nicolás Maduro están relacionados con la supuesta tortura de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela durante su mandato. Estas acusaciones se suman a las ya existentes por presuntos delitos de narcotráfico, que implican el uso de su posición de poder para facilitar el envío de cocaína hacia Estados Unidos, conforme informaciones recogidas por Reuters.

¿Por qué Cilia Flores solicita arresto domiciliario y cuáles son los argumentos de la Fiscalía?

Cilia Flores solicita cumplir su detención bajo arresto domiciliario alegando razones de salud, incluida la necesidad de someterse a un procedimiento cardíaco y recuperarse bajo vigilancia en un domicilio del área de Nueva York. La Fiscalía se opone a esta petición, señalando que representa un alto riesgo de fuga y que podría interferir o intimidar a testigos durante la investigación, además de indicar que ya recibió atención médica en el centro de detención.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.