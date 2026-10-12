La Presidencia de la República rechazó públicamente las expresiones del caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, contra Ana Lucía Pineda, primera dama, después de que el dibujante la llamara “ratica” y utilizara otros calificativos relacionados con su apariencia física en una publicación en la red social X.

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El pronunciamiento oficial comenzó con un mensaje contundente: “¡BASTA YA DE MISOGINIA! ¡LA DIGNIDAD Y EL LIDERAZGO DE LAS MUJERES EN LA VIDA PÚBLICA SE RESPETAN!”.

La reacción del Gobierno se produjo en medio de una discusión sobre los recursos recaudados para atender a las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Pineda lidera la campaña ‘Colombia, un solo corazón’, destinada a apoyar a las comunidades damnificadas por la tragedia.

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¿Qué dijo ‘Matador’ sobre la primera dama?

La controversia se originó cuando Matador publicó un mensaje dirigido a Ana Lucía Pineda en el que cuestionó el manejo de los recursos relacionados con el denominado ‘Fondo Milagro’.

En esa publicación, el caricaturista utilizó las expresiones “ratica” y “pati raquítica” para referirse a la primera dama, lo que causó rechazo desde distintos sectores políticos.

La discusión se centró tanto en las preguntas sobre el destino de los recursos como en los términos empleados para formularlas. Mientras el cuestionamiento sobre el dinero abrió un debate acerca de la transparencia y la rendición de cuentas, las referencias personales provocaron una respuesta institucional por considerar que podían constituir expresiones de violencia contra las mujeres.

Presidencia calificó los comentarios como expresiones “misóginas”

En su comunicado, el Gobierno cuestionó especialmente el uso de términos que comparan a una mujer con un animal y los ataques dirigidos contra su apariencia física.

“Rechazamos las expresiones atribuidas al caricaturista Julio César González, conocido como Matador, particularmente la utilización del término ‘ratica’ y los señalamientos relacionados con la apariencia física de la primera dama”, señaló la Presidencia.

El documento agregó que este tipo de expresiones no se concentra en las ideas, las decisiones o la gestión de una funcionaria, sino que recurre a estereotipos de causó que pueden afectar su dignidad y desacreditar su liderazgo público.

El pronunciamiento también insistió en que el debate público debe desarrollarse sin recurrir a la humillación ni a ataques que descalifiquen a las mujeres por su apariencia.

¡BASTA YA DE MISOGINIA Y DE ATAQUES CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES! El Gobierno Nacional y su gabinete ministerial rechazan categóricamente las expresiones denigrantes dirigidas contra la primera dama de la Nación. La animalización, las burlas sobre la apariencia física y los estereotipos de género no deben normalizarse como parte del debate público. Defendemos la libertad de expresión y la crítica política, pero también el derecho de todas las mujeres a ejercer su liderazgo sin ser objeto de humillaciones ni discriminación. La dignidad de las mujeres no depende de ideologías, cargos ni apellidos. Su respeto no se negocia y su defensa no admite dobles discursos. ¡Basta ya de misoginia! — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 12, 2026

Para respaldar su posición, la Presidencia mencionó dos normas: la Ley 1257 de 2008, que establece disposiciones para prevenir y sancionar distintas formas de violencia y discriminación contra las mujeres, incluida la violencia psicológica, y la Ley 2453 de 2025, relacionada con la prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres en la política.

El Gobierno pidió que las autoridades competentes evalúen los hechos y determinen si las expresiones publicadas podrían tener consecuencias legales. Sin embargo, aclaró que esa valoración debe realizarse con independencia y respeto por las garantías procesales.

“Corresponde a las autoridades competentes determinar, con plena independencia y respeto por el debido proceso, si los hechos configuran alguna conducta sancionable y si procede activar los mecanismos legales correspondientes”, indicó el comunicado.

De esta manera, la Presidencia manifestó su rechazo a los calificativos utilizados, pero dejó en manos de las autoridades la determinación sobre una eventual infracción legal.

José Manuel Restrepo y Álvaro Uribe reaccionaron a la polémica

Las críticas a las expresiones de ‘Matador’ también llegaron desde diferentes sectores políticos. El vicepresidente José Manuel Restrepo manifestó su rechazo a través de X y calificó lo ocurrido con una expresión contundente: “Francamente, produce asco”.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su solidaridad con la primera dama mediante un breve mensaje: “Todo el respeto por la primera dama”.

Las reacciones evidenciaron que la controversia trascendió las diferencias políticas y abrió una discusión sobre los límites del lenguaje en las redes sociales, especialmente cuando se trata de mujeres que ocupan posiciones públicas.

Más allá del rechazo a los calificativos, el origen de la polémica está relacionado con los cuestionamientos sobre los recursos destinados a las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

La primera dama encabeza la campaña ‘Colombia, un solo corazón’, que busca contribuir a la atención de los damnificados. En ese contexto, las preguntas sobre la administración y el destino de las donaciones constituyen un asunto de interés público que requiere información verificable y respuestas transparentes.

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En el cierre de su comunicado, la Presidencia sostuvo que ninguna mujer debería soportar humillaciones para participar en la vida pública, independientemente de su ideología, origen o posición.

“El respeto por las mujeres no se negocia. La misoginia no se justifica y la defensa de su dignidad no admite dobles discursos”, concluyó el Gobierno.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.