Por: EL PILON SA

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La Alcaldía de Valledupar declaró alerta amarilla preventiva en todo el municipio y en sus corregimientos, atendiendo los recientes reportes de lluvias intensas, tormentas eléctricas y crecientes súbitas en los principales ríos de la región. Esta medida fue confirmada por Félix Valera Ibáñez, secretario de Gobierno, quien explicó que la decisión se fundamenta en las orientaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y en los informes técnicos proporcionados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

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De acuerdo con Valera Ibáñez, las crecientes repentinas en ríos como el Badillo y el Guatapurí durante los últimos días encendieron las alarmas de las autoridades locales. El funcionario resaltó la necesidad de extremar la precaución, especialmente en balnearios y sectores vulnerables. Por ello, actualmente en la zona de Hurtado permanece un equipo interdisciplinario con el apoyo de una ambulancia, personal médico, dos nadadores de rescate y voluntarios de la Defensa Civil, con el fin de prevenir y atender cualquier emergencia que pudiera surgir.

La alerta se intensificó tras la publicación del boletín hidrológico emitido por el Ideam el 13 de octubre, que informó sobre crecientes súbitas en la cuenca alta del río Cesar y sus afluentes, y recomendó vigilar de manera especial las riberas de los ríos Guatapurí y Badillo, así como la quebrada La Malena en Patillal y las zonas de Chemesquemena y Vega Arriba. Según la misma entidad, se espera que tanto la tarde como la noche del 13 y del 14 de octubre presenten condiciones de cielo entre parcialmente nublado y nublado, con la posibilidad de lluvias moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Cesar, La Guajira y otros departamentos del Caribe colombiano.

Por su parte, Petra Romero, jefa de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo del Cesar, señaló que el monitoreo permanente permitió identificar incrementos importantes en los caudales de los ríos Badillo, Manaure y San Alberto. Incluso, en Manaure fue necesario cerrar la bocatoma para evitar la contaminación por causa de la creciente. Romero hizo énfasis en que las lluvias en la Sierra Nevada pueden provocar crecidas en los ríos de la región, aunque no llueva en la zona urbana, por lo que recomendó mantener una vigilancia constante y reportar cualquier emergencia a los organismos competentes, como Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.

A nivel preventivo, la Alcaldía aconsejó a la población asegurar los techos, limpiar canales y acequias, evitar arrojar basura en las calles y prestar atención a posibles agrietamientos o deslizamientos en las vías, con el objetivo de reducir riesgos y proteger la vida de los habitantes. El Ideam y las autoridades reiteraron su llamado a seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informados ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa alerta amarilla preventiva y qué implica para los habitantes de Valledupar?

La alerta amarilla preventiva es una medida emitida por las autoridades para advertir sobre la posibilidad de emergencias, como crecientes súbitas e inundaciones, y busca que la comunidad adopte precauciones adicionales. En el caso de Valledupar, implica que los habitantes deben estar atentos a las condiciones de los ríos, evitar zonas de riesgo durante lluvias y acatar las recomendaciones de las autoridades para prevenir tragedias.

¿Cuáles son las principales recomendaciones de las autoridades ante las crecientes de ríos en Valledupar?

Las autoridades, de acuerdo con los reportes de la Alcaldía y del Ideam, recomiendan asegurar techos, limpiar canales y acequias, no arrojar basuras en las calles, mantenerse alejados de las orillas de los ríos durante lluvias, reportar emergencias a Bomberos, Defensa Civil o Cruz Roja, y prestar atención a los avisos oficiales sobre posibles emergencias y deslizamientos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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