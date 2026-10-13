Por: EL PILON SA

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Energua, la empresa responsable de suministrar energía en Valledupar y el resto del departamento del Cesar, ha anunciado una intervención programada en la red eléctrica de un sector de la conocida Capital Mundial del Vallenato. La jornada de labores se llevará a cabo el miércoles 14 de octubre, fecha en la que los usuarios de la zona intervenida deberán tener en cuenta el horario de las actividades técnicas programadas. Así lo ha dado a conocer la empresa en un comunicado oficial.

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De acuerdo con la información proporcionada por Energua, las acciones técnicas se centrarán en el circuito Salguero 2. Estas actividades están programadas para efectuarse desde las 8:45 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, periodo en el que se ejecutarán ajustes y trabajos asociados al mantenimiento de la red eléctrica. El área específica donde se desarrollarán estas labores corresponde a la zona urbana de Valledupar, precisamente en la carrera 6 con calle 45, en inmediaciones del barrio San Fernando, lo que permitirá intervenir en uno de los sectores de mayor actividad residencial y comercial de la ciudad.

Durante el margen horario establecido, Energua ha señalado que podría ser necesario suspender temporalmente el suministro de energía en el área intervenida. Por ello, la compañía ha hecho un llamado a los residentes y comerciantes locales para que adopten medidas de precaución con el fin de minimizar los impactos en sus rutinas diarias. Entre las recomendaciones dirigidas a los usuarios se encuentran planear el uso de equipos eléctricos indispensables, garantizar la adecuada conservación de alimentos que requieran refrigeración, así como planificar todas aquellas actividades comerciales o domésticas que dependan del flujo constante de energía.

Además, la empresa sugiere mantenerse atentos a la información oficial que pueda emitir Energua sobre cualquier actualización o novedad relacionada con la ejecución de las labores técnicas. Estas medidas buscan anticipar posibles contratiempos y preservar la seguridad de quienes residen o trabajan en la zona afectada por los trabajos en la red eléctrica. De este modo, la compañía reitera su compromiso de informar oportunamente sobre eventos relacionados con el mantenimiento y mejora del servicio energético en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo habrá suspensión de energía en Valledupar por trabajos de Energua?

La empresa Energua informó que la interrupción del servicio de energía en Valledupar está programada para el miércoles 14 de octubre. Los trabajos se realizarán en el circuito Salguero 2, entre las 8:45 de la mañana y las 5:00 de la tarde, con posible afectación en la carrera 6 con calle 45, en inmediaciones del barrio San Fernando.

¿Qué recomendaciones dio Energua para enfrentar la suspensión de energía en Valledupar?

Energua recomendó a los habitantes de la zona afectada organizar el uso de equipos eléctricos, procurar la adecuada conservación de alimentos que necesiten refrigeración y planificar actividades que dependan de la energía. Además, sugiere estar atentos a la información oficial sobre cualquier novedad durante los trabajos técnicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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