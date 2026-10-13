Por: EL PILON SA

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El magisterio del departamento del Cesar se sumará este miércoles 14 de octubre a la jornada nacional de movilizaciones promovida por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). De acuerdo con Jorge Luis Rivero Larios, presidente de la Asociación de Educadores del Cesar (Aducesar), en Valledupar la concentración inicial será a las ocho de la mañana en la plazoleta del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Posteriormente, los participantes recorrerán varias calles hasta llegar a la plaza Alfonso López, escenario central de la protesta.

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Según lo manifestado por Rivero Larios, esta movilización tiene como principales motivaciones la defensa de la educación pública y la protección de los derechos de los maestros, especialmente en lo relacionado con la atención en salud y el respeto por sus prestaciones sociales. El dirigente sindical expresó su inquietud frente a iniciativas legislativas y una propuesta de modificación del Decreto 1075 que, de acuerdo con Aducesar, podrían favorecer una mayor intervención de particulares en la prestación del servicio educativo y generar consecuencias para la estabilidad de la carrera docente.

Rivero también denunció que, debido a dificultades en la atención médica, algunos maestros han debido asumir consultas con recursos propios, lo que afecta directamente su bienestar y el de sus familias. Por otro lado, entre las principales solicitudes del magisterio están la asignación de mayores recursos para el transporte escolar, la contratación de personal de aseo y vigilancia en los colegios y la ampliación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que resulta fundamental para garantizar condiciones adecuadas de permanencia y bienestar en las instituciones educativas.

En relación con la continuidad de las clases durante la movilización, Aducesar orientó suspender las actividades escolares desde las nueve de la mañana para facilitar la participación de los educadores en la protesta. Sin embargo, esta decisión no se traduce en una suspensión generalizada en todas las instituciones oficiales de Valledupar, pues algunos rectores han decidido acogerse a una circular emitida por el Ministerio de Educación, en la que se recomienda mantener el desarrollo de las actividades académicas. Las directivas sindicales han propuesto organizar la jornada de manera que parte de las clases se impartan y posteriormente se recupere el tiempo perdido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los docentes del Cesar protestan en Valledupar este 14 de octubre?

Los maestros del Cesar realizan esta jornada para defender la educación pública, exigir mejoras en la atención en salud y garantizar la protección de sus prestaciones sociales. Según lo explicado por Aducesar, el magisterio cuestiona iniciativas que podrían permitir una mayor participación de particulares en la educación y solicita recursos para transporte, aseo, vigilancia y ampliación del Programa de Alimentación Escolar.

¿Las clases oficiales en Valledupar se suspenden completamente por la movilización de Fecode?

No todas las clases en instituciones oficiales de Valledupar serán suspendidas durante la jornada de protesta. Mientras la directriz sindical sugiere suspender desde las nueve de la mañana, algunos rectores han decidido seguir las orientaciones del Ministerio de Educación y mantener actividades académicas, por lo que la suspensión será parcial según cada colegio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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