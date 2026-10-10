Por: Portal Bogotá

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Después de cuatro décadas dedicadas a construir poco a poco su hogar, María Inés, habitante de Bogotá, logró finalmente disfrutar de una vivienda renovada y adecuada gracias al subsidio de mejoramiento otorgado por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT). De acuerdo con la información compartida por la entidad en su sitio oficial, María Inés es una de las muchas personas beneficiadas por el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que busca garantizar que cada ciudadano cuente con una vivienda digna.

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Los trabajos realizados en la casa de María Inés incluyeron la remodelación del techo, el mejoramiento de dos habitaciones, la instalación de nuevos pisos y la renovación de la puerta del baño, lo que transformó significativamente las condiciones de habitabilidad del hogar. Ella misma relató con satisfacción que “nos remodelaron el techo, las dos habitaciones, la puerta del baño. No habíamos podido colocar los pisos de las dos habitaciones ya hace muchos años, pero ya se logró, gracias a Dios”, dejando en evidencia cómo las mejoras representan la culminación de un esfuerzo propio complementado con el apoyo institucional.

Durante la entrega formal del mejoramiento, María Inés recibió el certificado de Construcción Sostenible para Mejoramientos, reconocimiento dirigido a la utilización de materiales y soluciones que elevan el nivel de vida y bienestar de quienes habitan la vivienda. Vanessa Velasco, secretaria del Hábitat, destacó durante el evento que no solo es fundamental realizar mejoramientos, sino también “que los materiales con los que se mejora sean de la mejor calidad y, sobre todo, que permitan que la salud de toda la familia se mantengan”.

El programa de mejoramiento de vivienda liderado por la SDHT, de acuerdo con sus comunicaciones, se enfoca en transformar hogares para que sean adecuados, seguros y dignos conforme a las necesidades de cada familia. La historia de María Inés ilustra cómo el acompañamiento y los subsidios pueden convertir años de esfuerzo y trabajo propio en espacios realmente cómodos y seguros, generando un impacto positivo en el bienestar diario de las familias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el subsidio de mejoramiento de vivienda ofrecido por la Secretaría Distrital del Hábitat?

Según la Secretaría Distrital del Hábitat, el subsidio de mejoramiento de vivienda está diseñado para ayudar a familias de Bogotá a transformar, adecuar y renovar sus hogares en aspectos fundamentales como techos, pisos y espacios internos, con el objetivo de ofrecer condiciones más dignas y seguras. Esta ayuda busca complementar el esfuerzo de años de construcción familiar, utilizando materiales de calidad y criterios de sostenibilidad para favorecer la salud y el bienestar de sus beneficiarios.

¿Qué beneficios aporta el certificado de Construcción Sostenible para Mejoramientos?

El certificado de Construcción Sostenible para Mejoramientos reconoce el empleo de materiales y soluciones constructivas sostenibles durante la renovación de viviendas. De acuerdo con lo afirmado por la Secretaría Distrital del Hábitat, este reconocimiento garantiza que las intervenciones realizadas no solo mejoran la estructura y funcionalidad de la vivienda, sino que también contribuyen al bienestar y la salud de las familias, asegurando la calidad y el respeto por el entorno.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.