Por: CENET

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Las recientes lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento fuerte han ocasionado interrupciones temporales en el servicio de energía en Bogotá y varios municipios de Cundinamarca, según las últimas informaciones suministradas por Enel Colombia. La compañía detalló que las mayores afectaciones dentro del departamento se registraron en las provincias de Alto Magdalena, Bajo Magdalena, Gualivá, Magdalena Central, Rionegro y Tequendama. Allí, el deterioro de las condiciones climáticas ha obligado a intensificar los trabajos de inspección y mantenimiento en la infraestructura eléctrica. En relación con la capital, Enel Colombia aseguró que mantiene cobertura operativa en todas las localidades, con el propósito de garantizar atención oportuna a los eventos reportados.

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Este panorama ocurre en pleno desarrollo de la segunda temporada de lluvias del año. Según indicó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), este periodo se caracteriza por registrar los volúmenes más altos de precipitación, especialmente entre octubre y noviembre, y afecta de forma significativa a las regiones Andina y Caribe. A pesar de la persistencia de variables asociadas al fenómeno de El Niño, el instituto remarcó que esto no descarta la presencia de lluvias intensas y tormentas eléctricas, como las que han impactado recientemente a Bogotá y Cundinamarca.

Enel Colombia identificó como principales causantes de las fallas el derribo de árboles sobre las redes eléctricas, deslizamientos de tierra, granizadas, vientos extremos y descargas atmosféricas. Para responder a estas emergencias, la empresa informó la activación de su plan de contingencia, reforzando la presencia de cuadrillas en el terreno, junto con personal técnico y equipos de emergencia encargados de diagnosticar daños, podar vegetación y adelantar labores de reparación. Cuando se presentan incidentes en instalaciones consideradas esenciales, como centros de salud, la compañía contempla el uso de grupos electrógenos como medida provisional de respaldo.

Un factor importante de vulnerabilidad, según explicó Enel Colombia, es que buena parte de la red de distribución en Cundinamarca es aérea, situación que la deja expuesta frente a caídas de árboles, vientos y tormentas. La dificultad de acceso a sectores afectados por inundaciones o deslizamientos también complica la atención rápida. Además, la compañía advirtió que por razones de seguridad, algunas intervenciones se reprograman mientras persistan fuertes lluvias o tormentas eléctricas, lo cual puede demorar el restablecimiento del servicio.

Por último, Enel Colombia confirmó que se están implementando acciones en coordinación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), organismos de socorro, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca para priorizar el apoyo a las zonas más golpeadas. También recomendó a la ciudadanía no manipular cables ni redes caídas, y reportar cualquier situación a través de sus canales oficiales de atención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué está haciendo Enel Colombia ante las afectaciones eléctricas en Bogotá y Cundinamarca?

De acuerdo con lo informado por Enel Colombia, la empresa ha activado un plan de contingencia, aumentando la presencia de cuadrillas, despliegue de personal técnico y utilización de equipos de emergencia para diagnóstico y reparación de daños. Además, coordina acciones con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y autoridades locales para priorizar zonas críticas y utiliza grupos electrógenos en instalaciones esenciales como hospitales.

¿Por qué la red eléctrica de Cundinamarca es más vulnerable a tormentas y lluvias intensas?

Según explicó Enel Colombia en su comunicado, la vulnerabilidad de la red eléctrica en Cundinamarca se debe principalmente a que gran parte de su infraestructura es aérea, por lo tanto, es más susceptible a daños por caída de árboles, vientos fuertes y descargas eléctricas, especialmente durante las temporadas de lluvias intensas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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