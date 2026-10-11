Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Una familia con origen en Ibagué se encuentra sumida en el dolor tras la muerte de un hombre de 44 años y de sus dos hijos menores de edad, una adolescente de 14 años y un niño de 7, en un trágico suceso que tuvo lugar en una vivienda cerca de Ukiah, en el estado de California, Estados Unidos. La información sobre el caso fue dada a conocer por la Oficina del Sheriff del condado de Mendocino, entidad encargada de adelantar la investigación sobre lo ocurrido.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el reporte oficial, la tragedia fue reportada a las 10:19 a. m. del viernes 9 de octubre, cuando las autoridades recibieron una llamada de emergencia en la que se informaba sobre dos menores que requerían atención médica urgente. Personas cercanas optaron por trasladar a los niños en un vehículo para encontrarse con los equipos médicos. A su llegada, los profesionales de la salud realizaron todos los procedimientos disponibles, incluidas maniobras de reanimación, pero lamentablemente ambos menores fueron declarados sin vida.

Las pesquisas iniciales efectuadas por los investigadores, así como los testimonios obtenidos, llevan a la hipótesis de que el padre habría causado la muerte de sus hijos antes de quitarse la vida dentro de la vivienda. La Oficina del Sheriff aclaró que esta suposición es preliminar y se mantiene como parte de la investigación, por lo que continúan recopilando pruebas y entrevistando tanto a allegados como a testigos, para lograr un esclarecimiento total de la situación.

En relación con la identidad de las víctimas, hasta ahora las autoridades no han divulgado los nombres de los menores porque, por ley, esa información permanece bajo estricta reserva. Asimismo, el nombre del hombre fallecido no ha sido divulgado, debido a que continúan los respectivos trámites forenses y la notificación a los familiares, que son parte fundamental de este proceso. Las autopsias programadas permitirán esclarecer de manera definitiva las causas y circunstancias precisas de las tres muertes.

Por el momento, tampoco se ha confirmado algún móvil de la tragedia. Todas estas acciones investigativas, de acuerdo con la información entregada por la Oficina del Sheriff del condado de Mendocino, buscan ofrecer respuestas claras tanto a los familiares, como a la comunidad que hoy lamenta estos hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el avance de la investigación por el caso de la familia de Ibagué en California?

La investigación sigue en curso bajo la dirección de la Oficina del Sheriff del condado de Mendocino. Por ahora, los investigadores continúan entrevistando a familiares y testigos, recopilando pruebas y esperando los resultados de las autopsias que determinarán oficialmente las causas y circunstancias de las muertes. Hasta el momento, no se ha divulgado un móvil y la identidad de las víctimas se mantiene en reserva mientras avanzan los procedimientos legales y forenses.

¿Por qué las autoridades no han revelado los nombres de las víctimas de la tragedia familiar en California?

Las autoridades han decidido no divulgar los nombres de las víctimas, especialmente los de los menores de edad, debido a que la ley protege la identidad de los niños y adolescentes en casos como este. En cuanto al adulto fallecido, su nombre tampoco ha sido hecho público porque están en curso los procedimientos forenses y la notificación a los familiares directos, tal como lo indicó la Oficina del Sheriff del condado de Mendocino.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.