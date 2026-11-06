En un panorama en el que miles de personas buscan soltarse de sus deudas en Colombia, la cadena de supermercados Jumbo activó una estrategia de alivio financiero que ofrece hasta el 100 % del valor de las compras en Jumbo Pesos durante noviembre para los hogares colombianos.

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La propuesta comercial responde a la llegada del penúltimo mes del año, periodo decisivo donde las familias inician la organización de sus presupuestos para cubrir los compromisos navideños y las festividades venideras.

En esta etapa del calendario, la adecuada planeación del mercado doméstico resulta fundamental para mantener abastecida la despensa y amortiguar los incrementos habituales en el costo de los víveres de primera necesidad.

La iniciativa, que se ha hecho en varias ocasiones durante 2026, ofrece beneficios en Jumbo Pesos para acompañar las compras de mercado en una temporada en la que los hogares empiezan a organizar los gastos de fin de año.

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Bajo este esquema de ahorro programado, la marca minorista busca conectar dos momentos distintos de consumo mediante el programa de fidelización Puntos Cencosud, permitiendo proyectar compras posteriores sin desbordar los ingresos corrientes.

Del 6 al 8 de noviembre de 2026, los clientes inscritos en Puntos Cencosud podrán comprar productos seleccionados de mercado y recibir el 50 %, 70 % o hasta el 100 % del valor de sus compras en Jumbo Pesos.

Los saldos acumulados por los usuarios podrán redimirse del 14 al 16 de noviembre de 2026, para ejecutar nuevas compras según los términos y condiciones establecidos por la administración de la cadena.

La continuidad del programa durante el presente ciclo operativo evidencia el interés de la compañía por respaldar la economía cotidiana frente al alza generalizada en los alimentos de la canasta familiar básica.

Los analistas comerciales destacan que este tipo de esquemas de reintegro en puntos y saldo digital facilita la administración de las finanzas familiares antes del cierre de la vigencia anual en curso.

La cadena minorista busca consolidar un puente entre el consumo necesario de despensa y los preparativos para las celebraciones decembrinas, combinando variedad de productos con mecanismos de compensación económica directa.

¿Quién es el dueño de Jumbo?

La reconocida cadena de supermercados e hipermercados Jumbo pertenece formalmente al conglomerado multinacional chileno Cencosud, una de las corporaciones minoristas más poderosas de América Latina.

El emporio empresarial surgió bajo la visión directiva del empresario de origen germano Horst Paulmann Kemna, quien fundó la primera tienda Jumbo en 1976 en Santiago.

A partir de ese establecimiento pionero, la compañía consolidó un acelerado proceso de expansión continental que abarcó mercados clave en Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Estados Unidos.

En el territorio colombiano, la marca minorista Jumbo inició operaciones tras la multimillonaria compra de los antiguos almacenes franceses Carrefour, completada hacia finales del año dos mil doce.

El control accionario y decisorio de Cencosud permanece en manos del grupo familiar de Horst Paulmann, manteniendo el dominio patrimonial de la sociedad a través de sociedades de inversión.

Tras el fallecimiento del histórico patriarca en 2025, la administración institucional continuó bajo la dirección de sus descendientes directos en las juntas directivas del holding comercial.

Su primogénito, Manfred Paulmann Koepfer, asumió la presidencia del directorio del grupo empresarial, sucediendo en el liderazgo ejecutivo a Julio Moura Neto en abril de 2026.

Asimismo, sus hermanos Heike y Peter Paulmann participan activamente en las decisiones estratégicas de la entidad, velando por la sostenibilidad financiera y reputacional de todos sus activos.

Además de la red de hipermercados Jumbo, el conglomerado opera reconocidas marcas comerciales internacionales como supermercados Metro, tiendas departamentales Paris, cadenas Easy y diversos centros comerciales.

La empresa cotiza sus títulos en la Bolsa de Comercio de Santiago, integrando accionistas minoritarios y fondos de pensiones, aunque la familia fundadora retiene la mayoría controladora.

La red de tiendas destaca en el sector de grandes superficies por su robusta oferta de alimentos frescos, marcas exclusivas importadas y programas avanzados de fidelización.

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